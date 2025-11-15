Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 17:35

Посетители зоопарка попрятались в машины из-за сбежавшей обезьяны

Шимпанзе Мара сумела сбежать из вольера в зоопарке Индианаполиса

Фото: Xinhua/Yang Guan/Global Look Press
Шимпанзе по кличке Мара покинула вольер в американском зоопарке, вынудив посетителей укрываться в автомобилях и безопасных зонах, сообщает NYP. Инцидент произошел 14 ноября в зоопарке Индианаполиса.

Примат неожиданно оказался на открытой территории. Часть гостей спряталась в дельфинарии. Администрация срочно закрыла зоопарк и объявила карантин, через систему оповещения призывая людей оставаться в укрытиях.

Сотрудники службы безопасности нашли обезьяну примерно через час и заблокировали ее. После этого Мару усыпили и вернули в вольер. По словам персонала, шимпанзе, прибывшая из Пуэрто-Рико в 2023 году, отличается повышенной любознательностью и активным поведением.

Последняя макака, сбежавшая после аварии грузовика с лабораторными животными, была обнаружена живой в штате Миссисипи. Сообщение о местонахождении примата поступило от местного жителя, после чего на место выехали сотрудники департамента дикой природы, рыболовства и парков штата.

До этого в таиландской провинции Лопбури случился масштабный побег приматов из специализированного питомника. Свыше 100 молодых макак, содержавшихся в так называемом обезьяньем детском саду, вырвались на свободу и атаковали здание местного полицейского участка.

обезьяны
шимпанзе
зоопарки
США
