Последнюю пропавшую зараженную обезьяну нашли в Миссисипи

Последняя из сбежавших после ДТП с грузовиком лабораторных макак-резусов была найдена живой в Миссисипи, сообщило агентство Associated Press (AP). В материале говорится, что о местонахождении животного информировал местный житель, за обезьяной приехали сотрудники департамента дикой природы, рыболовства и парков штата.

Животное сбежало после того, как грузовик организации PreLabs, которая занимается биомедицинскими исследованиями, разбился недалеко от Гейдельберга. Пять лабораторных обезьян были пойманы рядом с местом ДТП, их усыпили. Еще трое пропали, позднее двух из них застрелили местные жители. Тогда сообщалось, что животные агрессивны и представляют угрозу для людей, так как являются переносчиками COVID-19, гепатита C и герпеса.

Жительница штата Миссисипи в США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП с грузовиком. Как пояснила Джессика Бонд Фергюсон, примат был обнаружен на территории ее домовладения шестнадцатилетним сыном. Женщина объяснила свои действия страхом за жизнь детей и возможным распространением инфекций от животного.