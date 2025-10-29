Полиция ищет сбежавшую лабораторную обезьяну с вирусами В Миссисипи сообщили о побеге зараженных COVID и гепатитом обезьян после ДТП

В результате ДТП на межштатной магистрали в США из машины сбежали лабораторные обезьяны, передает The Independent. Отмечается, что животные агрессивны и представляют угрозу для людей, так как являются переносчиками COVID-19, гепатита C и герпеса.

Двадцать восьмого октября 2025 года на трассе I59 в районе отметки 117-й мили произошло ДТП. Это был грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета. Вес обезьян составляет около 40 фунтов (18 кг. — NEWS.ru.), они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними. Обезьяны являются переносчиками гепатита С, герпеса и COVID-19, — сказано в публикации.

На данный момент все сбежавшие макаки, за исключением одной особи, были ликвидированы. Ее поиски продолжаются с привлечением специальной службы по утилизации животных.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш стая обезьян насмерть загрызла 67-летнего фермера Рамната Чаудхари. Животные напали на мужчину, когда он вышел в поле за кормом для скота. Из-за множества полученных травм его госпитализировали в больницу, где он и скончался.