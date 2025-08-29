В Индии стая обезьян загрызла фермера

В индийском штате Уттар-Прадеш стая обезьян насмерть загрызла 67-летнего фермера Рамната Чаудхари, сообщает Daily Mail. По данным источника, животные напали на мужчину, когда он вышел в поле за кормом для скота. Из-за множества полученных травм его госпитализировали в больницу, где он и скончался.

Произошедшее вызвало панику среди жителей деревни. По словам сельчан, обезьяны уже несколько месяцев нападают на людей, кусают их и портят имущество, но раньше никто не погибал. В результате полиция обратилась к лесному департаменту с просьбой о переселении животных, однако департамент отказался вмешиваться в ситуацию. Теперь с проблемой предстоит разобраться местным правоохранителям.

Местный лесничий Бхаскар Чандра Бхарти заявил, что обезьяны больше не находятся под юрисдикцией департамента окружающей среды и лесного хозяйства, поскольку их исключили из списка охраняемых животных. <…> Вместо этого, по его словам, за контроль над животными отвечает местная полиция, — говорится в публикации.

