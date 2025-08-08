Самолет насмерть сбил жирафа в заповеднике В Кении самолет с туристами сбил жирафа при приземлении в заповеднике Лева

Самолет с туристами сбил жирафа при приземлении в заповеднике Лева, расположенном в округе Меру в Кении, сообщает Kahawa Tungu. Среди пострадавших были два члена экипажа и два врача, а также двое людей, находившихся на земле.

Пилот самолета Cessna Caravan, принадлежащего компании Scenic Safaris, рассказал, что во время выруливания на взлетно-посадочную полосу два жирафа неожиданно выбежали из кустов. Это привело к столкновению, в результате которого одно из животных погибло.

Представители Scenic Safaris отметили, что после инцидента пассажирам и членам экипажа оказали необходимую медицинскую помощь. На место происшествия выехала команда специалистов для оценки ущерба и выяснения всех обстоятельств случившегося.

