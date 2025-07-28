Миллионер не выжил после нападения разъяренного слона

В Южной Африке шеститонный слон затоптал 39-летнего Ф. К. Конради — миллионера и совладельца элитного частного заповедника «Гондвана», сообщает Daily Star. Сотрудники пытались прийти на помощь, но спасти затоптанного мужчину не удалось.

По данным издания, трагедия произошла на прошлой неделе, когда погибший пытался перегнать стадо. Один из слонов внезапно стал агрессивным. Разъяренное животное пронзило Конради бивнями, а затем несколько раз наступило на него.

Слон, напавший на Конради, был перевезен в другое место. Сотрудники заповедника напомнили, что даже прирученные слоны — это дикие животные, которые могут в любой момент проявить агрессию и навредить человеку. У Конради остались супруга и трое детей.

Ранее в Малайзии стая бездомных собак загрызла годовалого мальчика, оставленного под присмотром дяди. Родители, вернувшись с работы, обнаружили тело сына с характерными укусами всего в 20 метрах от дома. Полиция начала расследование трагедии, включая версию халатности в уходе за ребенком.