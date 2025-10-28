Самолет с 12 человеками на борту упал в одной из стран Африки

Самолет с 12 человеками на борту упал в одной из стран Африки Самолет с 12 человеками на борту упал в Кении

Самолет с 12 человеками на борту упал в Кении, сообщило управление гражданской авиации страны. ЧП случилось на востоке республики, на месте работают спасатели. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что грузовой самолет Boeing 747 при посадке в Гонконге выехал за границы взлетно-посадочной полосы и столкнул автомобиль в воду, в результате чего погиб один человек. Борт частично оказался в воде, экипаж не пострадал. Позднее поисковая команда в Гонконге извлекла из воды черные ящики грузового самолета. По словам экспертов, для последующей обработки информации с бортовых самописцев потребуется время.

До этого военный самолет США OA-1K Skyraider II разбился в Оклахоме во время тренировочного полета. На борту были два человека, в частности военнослужащий ВВС и гражданский подрядчик.

В сентябре в японском аэропорту Ниигата самолет сил самообороны страны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились пять человек, сведений о пострадавших не приводится. Из-за этого в аэропорту временно закрыли все взлетно-посадочные полосы.