Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 10:42

Самолет с 12 человеками на борту упал в одной из стран Африки

Самолет с 12 человеками на борту упал в Кении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самолет с 12 человеками на борту упал в Кении, сообщило управление гражданской авиации страны. ЧП случилось на востоке республики, на месте работают спасатели. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что грузовой самолет Boeing 747 при посадке в Гонконге выехал за границы взлетно-посадочной полосы и столкнул автомобиль в воду, в результате чего погиб один человек. Борт частично оказался в воде, экипаж не пострадал. Позднее поисковая команда в Гонконге извлекла из воды черные ящики грузового самолета. По словам экспертов, для последующей обработки информации с бортовых самописцев потребуется время.

До этого военный самолет США OA-1K Skyraider II разбился в Оклахоме во время тренировочного полета. На борту были два человека, в частности военнослужащий ВВС и гражданский подрядчик.

В сентябре в японском аэропорту Ниигата самолет сил самообороны страны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились пять человек, сведений о пострадавших не приводится. Из-за этого в аэропорту временно закрыли все взлетно-посадочные полосы.

Кения
самолеты
падения
пассажиры
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
На Украине раскритиковали идею завезти больше мигрантов
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Всероссийский форум «Туризм Будущего» состоялся в Москве
Магнитные бури сегодня, 28 октября: что завтра, обострение заболеваний
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.