Американский военный самолет разбился в Оклахоме

Военный самолет США OA-1K Skyraider II разбился в Оклахоме во время тренировочного полета, сообщила в соцсети X пресс-служба Национальной гвардии штата. На борту были два человека, в частности, военнослужащий ВВС и гражданский подрядчик.

Сегодня разбился самолет 492-го крыла специального назначения, базирующегося на аэродроме Уилл Роджерс, — говорится в сообщении.

Ранее в японском аэропорту Ниигата самолет сил самообороны страны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились пять человек, сведений о пострадавших не приводится. Инцидент произошел 19 сентября около 11:50 по местному времени (05:50 мск). Из-за этого в аэропорту временно закрыли все взлетно-посадочные полосы.

До этого в Индии у самолета с 75 пассажирами внезапно оторвалось колесо после взлета. Воздушное судно выполняло рейс из города Кандла в Мумбаи. Несмотря на объявление чрезвычайного положения на воздушном судне, пилоты не стали экстренно сажать самолет. Лайнер благополучно приземлился в городе назначения.