16 сентября 2025 в 12:32

У самолета с 75 пассажирами внезапно оторвалось колесо

В Индии у самолета с 75 пассажирами оторвалось колесо после взлета

Фото: Stephan Goerlich/imageBROKER.com/Global Look Press

В Индии у самолета с 75 пассажирами внезапно оторвалось колесо после взлета, сообщило издание New Indian Express. Воздушное судно выполняло рейс из города Кандла в Мумбаи.

Как пояснила газета, у самолета отлетело заднее колесо, сотрудники аэропорта обнаружили его на взлетно-посадочной полосе. Несмотря на объявление чрезвычайного положения на воздушном судне, пилоты не стали экстренно сажать самолет. Лайнер благополучно приземлился в городе назначения.

Ранее несколько рейсов египетской авиакомпании Nesma Airlines были задержаны во Внуково. Пассажиры также не могли вовремя вылететь из Хургады, где рейс перенесли почти на сутки. Все началось с рейса NE-603, который не смог отправиться по расписанию из-за загоревшегося двигателя. Экипажу удалось экстренно посадить самолет, а пассажиров доставили в пункт назначения другим бортом лишь спустя сутки.

До этого в аэропорту Иркутска самолет А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель. На борту находились 91 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно вернулось в аэропорт отправления по решению командира. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Индия
Мумбаи
самолеты
инциденты
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
