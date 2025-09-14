Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 19:32

Пассажиры Nesma Airlines застряли в Москве и Хургаде после ЧП с двигателем

Несколько рейсов Nesma Airlines задержаны после возгорания двигателя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сразу несколько рейсов египетской авиакомпании Nesma Airlines задержаны во Внуково, передает Telegram-канал SHOT. Пассажиры также не могут вовремя вылететь из Хургады, где рейс перенесли почти на сутки.

Все началось с рейса NE-603, который не смог отправиться по расписанию из-за загоревшегося двигателя. Экипажу удалось экстренно посадить самолет, а пассажиров доставили в пункт назначения другим бортом лишь спустя сутки. Из-за происшествия сдвинулись графики последующих рейсов. Во Внуково задержаны как минимум два вылета в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Рейс NE-605 должен был вылететь 15 сентября в 03:05, но его перенесли почти на пять часов.

Пассажиры говорят, что в аэропорту отсутствуют представители авиакомпании, а звонки и сообщения остаются без ответа. В итоге туристам приходится тратить деньги на капсульные отели и еду.

Ранее стало известно, что во время взлета рейса Москва — Хургада у самолета Nesma Airlines загорелся двигатель. В итоге борт посадили в столичном Внуково. Пассажирам объявили, что придется ждать следующего рейса. Возможность отправиться другим бортом появилась лишь на другой день.

