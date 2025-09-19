Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 08:34

Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии

В японском аэропорту Ниигата военный самолет выкатился за пределы ВПП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В японском аэропорту Ниигата самолет сил самообороны страны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил местный телеканал NHK. На борту находились пять человек, сведений о пострадавших не приводится.

Инцидент произошел около 11:50 по местному времени (05:50 мск). Из-за этого в аэропорту временно закрыли все взлетно-посадочные полосы. Причины произошедшего выясняются.

Ранее в Индии у самолета с 75 пассажирами внезапно оторвалось колесо после взлета. Воздушное судно выполняло рейс из города Кандла в Мумбаи. Несмотря на объявление чрезвычайного положения на воздушном судне, пилоты не стали экстренно сажать самолет. Лайнер благополучно приземлился в городе назначения.

До этого в аэропорту Иркутска самолет А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель. На борту находились 91 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно вернулось в аэропорт отправления по решению командира. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Япония
самолеты
военные
ВПП
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 сентября: инфографика
«Огнем и мечом»: в ГД раскрыли, когда может завершиться конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.