Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии В японском аэропорту Ниигата военный самолет выкатился за пределы ВПП

В японском аэропорту Ниигата самолет сил самообороны страны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил местный телеканал NHK. На борту находились пять человек, сведений о пострадавших не приводится.

Инцидент произошел около 11:50 по местному времени (05:50 мск). Из-за этого в аэропорту временно закрыли все взлетно-посадочные полосы. Причины произошедшего выясняются.

Ранее в Индии у самолета с 75 пассажирами внезапно оторвалось колесо после взлета. Воздушное судно выполняло рейс из города Кандла в Мумбаи. Несмотря на объявление чрезвычайного положения на воздушном судне, пилоты не стали экстренно сажать самолет. Лайнер благополучно приземлился в городе назначения.

До этого в аэропорту Иркутска самолет А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель. На борту находились 91 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно вернулось в аэропорт отправления по решению командира. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.