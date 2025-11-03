Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 10:30

Жительница США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница штата Миссисипи в США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП с грузовиком, сообщает агентство Associated Press. Как пояснила Джессика Бонд Фергюсон, примат был обнаружен на территории ее домовладения шестнадцатилетним сыном. Женщина объяснила свои действия страхом за жизнь детей и возможным распространением инфекций от животного.

Одна из обезьян, которые сбежали на прошлой неделе после того, как грузовик перевернулся на шоссе в Миссисипи, была застрелена рано утром в воскресенье женщиной, — сказано в сообщении.

Представители исследовательского центра, откуда осуществлялась перевозка обезьян, опровергли все опасения. Они заверили, что все животные прошли проверку и не были переносчиками каких-либо заболеваний.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на межштатной магистрали в США из машины сбежали лабораторные обезьяны. Тогда сообщалось, что животные агрессивны и представляют угрозу для людей, так как являются переносчиками COVID-19, гепатита C и герпеса.

