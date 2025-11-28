День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:34

В Петербурге похитили домашнюю обезьяну

В Петербурге пропала макака по кличке Маша

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге пропала домашняя макака по имени Маша, сообщает 78.RU. Как уточнил хозяин животного, обезьяна исчезла, пока он был за границей, и заботу о ней он доверил друзьям. По его словам, Маша прожила с ним семь лет и ей требуется особый уход.

Соседи хозяина рассказали, что видели, как двое неизвестных забрали обезьяну, посадили в микроавтобус и уехали. Подозреваемые также утверждали, что животное принадлежит им. После обнаружения пропажи хозяин обратился в правоохранительные органы и службы ветеринарного контроля.

По данным источника, мужчина приобрел Машу для домашнего содержания, а не для коммерческих целей, несмотря на то, что раньше животное участвовало в выступлениях. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверку.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело о похищении бордер-колли по кличке Сима. По данным следствия, ее затащили в машину неизвестные. Подозреваемым оказался Сергей Пай, который уже был судим за подобные преступления. По предварительной версии, Пай и его жена систематически похищали собак и продавали их в заведения общественного питания.

Санкт-Петербург
похищения
животные
обезьяны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу
Потрясающий салат с креветками и фетой: легкий, яркий, праздничный
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.