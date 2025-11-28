В Петербурге похитили домашнюю обезьяну

В Санкт-Петербурге пропала домашняя макака по имени Маша, сообщает 78.RU. Как уточнил хозяин животного, обезьяна исчезла, пока он был за границей, и заботу о ней он доверил друзьям. По его словам, Маша прожила с ним семь лет и ей требуется особый уход.

Соседи хозяина рассказали, что видели, как двое неизвестных забрали обезьяну, посадили в микроавтобус и уехали. Подозреваемые также утверждали, что животное принадлежит им. После обнаружения пропажи хозяин обратился в правоохранительные органы и службы ветеринарного контроля.

По данным источника, мужчина приобрел Машу для домашнего содержания, а не для коммерческих целей, несмотря на то, что раньше животное участвовало в выступлениях. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверку.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело о похищении бордер-колли по кличке Сима. По данным следствия, ее затащили в машину неизвестные. Подозреваемым оказался Сергей Пай, который уже был судим за подобные преступления. По предварительной версии, Пай и его жена систематически похищали собак и продавали их в заведения общественного питания.