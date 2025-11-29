Украденная по ошибке домашняя обезьяна вернулась к своему хозяину

Пропавшая в Санкт-Петербурге домашняя обезьянка по кличке Маша вернулась к своему хозяину, пишет Telegram-каналу «78» со ссылкой на владельца животного Романа. С его слов, животное изъяли из его квартиры сотрудники центра реабилитации диких животных «Сирин», которых, как он утверждает, «ввели в заблуждение». Им сообщили, что от обезьяны отказались.

Организация «Сирин» добровольно вернула Машу и теперь сотрудничает с Романом, чтобы выяснить, как стала возможна вся эта история. Сам хозяин животного находится за границей и вернется в Петербург только через неделю, а пока в его квартире меняют замки. По информации журналистов, мужчина приобрел Машу для домашнего содержания, а не для коммерческих целей, хотя животное участвовало в выступлениях. Полиция также проводит проверку.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело о похищении бордер-колли по кличке Сима. По данным следствия, ее затащили в машину неизвестные. Подозреваемым оказался Сергей Пай, который уже был судим за подобные преступления. По предварительной версии, Пай и его жена систематически похищали собак и продавали их в заведения общественного питания.