«У тебя грудь начала расти?»: проститутка родила от педофила четверых детей

Лизе 26 лет, она работает в кинематографе — занимает должность ассистента режиссера. Последние четыре года она посещает психотерапевта, на сессиях с которым пытается разобраться с последствиями жизни с отчимом-педофилом и матерью, которая вовлекала ее в проституцию. NEWS.ru рассказывает историю Лизы.

Беременная мама била ногами

Лиза рассказывает в интервью журналистке Саше Сулим, что, по ее воспоминаниям, растление в семье началось почти сразу, когда мать связалась с отчимом. Девочке тогда было 7–8 лет. Познакомилась мать с этим мужчиной в одном из стриптиз-клубов, где она работала.

Девушка вспоминает, что отчим сочетал в себе разные качества: занимался ее развитием, но при этом с первых дней называл маленькую девочку «шлюхой».

«Он рассказывал, что, когда он появился, я очень плохо говорила. Я не выговаривала шипящие, рычащие. У меня была при этом дислексия, что я узнала уже во взрослом возрасте. И отчим мной занимался. Он со мной проговаривал какие-то скороговорки, стихи учил. Делала очень много того, что не делала мама», — рассказывает Лиза.

Мама при этом была уверена, что дочь влюблена в отчима.

«Она считала, что я в него влюблена, что я на него вешаюсь и что я пытаюсь его увести. Она ходила и рассказывала это подружкам. Ей очень не нравилось, что как-то вот с ним я общаюсь, а с ней не очень», — делится девушка.

Лиза довольно скоро стала сиделкой для своих младших братьев и сестер. Всего за время жизни с отчимом мать родила от него четверых детей. Параллельно с этим мать продолжала избивать старшую дочку.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Я рассказывала об этом своим одноклассницам. Некоторых из них также били. Да, у меня бывали гематомы. Синие и фиолетовые. Когда она меня била ногами, она как-то отбила мне, наверное, почки, потому что потом какие-то будуарные истории сопровождались кровью. Часто она меня била ногами. Порой это было из-за того, что ей было неудобно бить руками, потому что она была беременная», — вспоминает Лиза.

Растлевал под мультики

Когда девочки начал домогаться отчим, мать не просто не пресекла это и не обратилась в полицию, а вскоре начала потворствовать такому поведению. Более того, своим подругам и знакомым она говорила, что мужчина «занимается сексуальным воспитанием» ее дочери.

«Она мне купила короткую джинсовую юбочку, и он лежал на диване и говорил „сексуально“. А мама стояла рядом и ничего не сказала. Мне где-то 7–9 лет», — рассказывает Лиза.

Вскоре за этим последовал первый эпизод с домогательствами. Мужчина начал распускать руки, когда падчерица смотрела мультики.

«И вот мы с ним были наедине. Я смотрела мультики. И он протянул руку, положил на внутреннюю часть бедра, максимально близко к моим половым органам какие-то вот такие действия воспроизводить. И я от этого уползла. Я сползла с дивана, очень испугалась. Я об этом не рассказала маме. Ну, наверное, потому что не было доверия», — вспоминает девушка.

Мама попала в квартиру с большим количеством полотенец

Со временем стало ясно, что отчим и мать заодно в этой игре. Лиза вспоминает, как мужчина рассказывал дома о несовершеннолетних девочках, которые предлагают ему за деньги свой интимный контент в социальных сетях, а он уточняет, на что они потратят эти деньги.

«Однажды при маминой родной сестре он сказал мне: „Покажи грудь, у тебя грудь начала расти?“ И мать, и отчим, их очень сильно интересовал мой пубертат. Я могла купаться, он мог зайти в ванну якобы брата помыть. У нас как будто бы не было дверей, стен. Помню, что я как-то скукожилась, прикрывалась, но они заходили спокойно», — рассказывает Лиза.

В подростковом возрасте мать стала брать с собой старшую дочь, если шла на свидания к мужчинам, с которыми изменяла отчиму. При этом мужчины иногда делали неоднозначные предложения девочке и женщине.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Однажды мать вовсе уехала работать на Сахалин, оставив четверых детей на старшую дочь и мужа. Когда Лиза приехала к маме на Сахалин, выяснилось, что женщина работает в борделе.

«Там я поняла, что мама снова работает не только в клубах, и попала в квартиру с большим количеством полотенец. И начала паниковать. А мама сказала „ну надо же работать“. 4 тысячи рублей — классика. А я не очень понимала, о чем она говорит на тот момент. Взяла свой чемодан и сбежала от нее. У меня там было пару тысяч рублей, я пошла в хостел», — вспоминает Лиза.

«Меня сутенеры от этого уберегли»

Позже мать неоднократно пыталась втянуть несовершеннолетнюю дочку в проституцию. В последний раз она обманом пыталась завлечь девочку на яхту, «чтобы отдохнуть».

«А потом мне позвонил незнакомый номер, и там женщина по телефону сказала: „Ты знаешь, куда мама тебя зовет?“ Я говорю, что нет. „Ну на яхту, там будет пятеро мужчин. Мы знаем твое отношение к этому. Нам не нужны проблемы“. И вот тут у меня началась истерика. Я не знаю, чем это могло бы закончиться. Просто меня сутенеры от этого уберегли», — рассказывает Лиза.

После этого случая девочка обратилась в полицию. Однако через день снова раздался звонок.

«Ты что думаешь, ты в Москве, что ли? Мы тебя тут закопаем, тебя никто не найдет. Что ты рассказываешь ходишь? Что ты своей матери жизнь громишь?» — сказал голос из трубки.

Вскоре после этого девушка заработала денег на билет и вернулась в Москву.

Сейчас ее четверо братьев и сестер живут с отчимом, а мать находится в Турции. По неподтвержденной информации, женщина была арестована и ждет экстрадиции в Россию.

