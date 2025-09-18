«Не найдется сигаретки?»: парня со змеиным языком избили в Петербурге

Нильс Трауриг — молодой человек с экстравагантной внешностью из Санкт-Петербурга. Все его лицо усеяно пирсингом, глазные яблоки окрашены в черный цвет, а язык разрезан на две части, как у змеи. В субботу 13 сентября его избили после просьбы угостить сигаретой. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Одна прогулка — шесть шрамов

Нильс оповестил подписчиков своего Telegram-канала «Белка Нильса» на следующий вечер после инцидента.

«Можно сказать „хорошо, что жив“. Интересная заварушка начинается», — написал мужчина.

Позже он рассказал в видеокружках, что в злополучный день гулял с друзьями по Санкт-Петербургу. Часть того, что происходило, он не помнит и рассказывает со слов тех, кто оказался рядом.

«Я гулял с друзьями, все было весело, все хорошо, всем комфортно. Я уже частично не помню этого, по рассказам других только. Почему не помню, вообще удивляюсь, потому что я не был пьян. На меня напали с ножом. Сегодня выяснилось, что это был какой-то 40-летний мужик. У меня теперь шесть шрамов», — рассказал мужчина.

«Я живу в гетто?»

Позже Нильс обнаружил видео с собой после нападения в одном из городских Telegram-каналов.

«В „Подслушано“ моего района выложили видео с подписью: „Кого порезали вчера?“ Звучит будто бы это норма и такое часто, просто интересно, кто на этот раз. И смешно, и грустно. Я живу в гетто?» — написал блогер.

Одноклассница и мужик в спортивных штанах

В полиции он обнаружил, что заявление на него написала его одноклассница, с которой он и пересекся в злополучный вечер.

Девушка утверждала, что Нильс сильно толкнул ее. Но молодой человек смог найти записи с камер системы «Безопасный город» и обнаружил, что Нильс оттолкнул давнюю знакомую только в момент, когда она начала пинать его после поножовщины. В итоге, по словам Нильса, девушка забрала заявление.

Тот, кто напал на Нильса, до сих пор не найден. Но пострадавшему известно, что этому мужчине 40–45 лет.

«Это был какой-то 40–45-летний мужик в бордовой футболке, спортивных штанах», — рассказал Нильс.

Попросил сигарету

Telegram-каналы «Плохие новости» и «Mash на Мойке» пишут со ссылкой на очевидцев, что перед поножовщиной Нильс попросил у агрессора сигарету с неудачной формулировкой: «Солнышко, не найдется сигаретки?»

Каналы со ссылкой на очевидцев пишут, что причиной нападения мог стать неформальный вид Нильса и то, что мужчина предположил, что к нему обратился гей (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

