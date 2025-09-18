Пережила холокост, но не дом престарелых: 89-летнюю украинку убили в США

Пережившая холокост женщина с Украины была убита на второй день пребывания в доме престарелых. Соседка размозжила ей голову с помощью подручных средств. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого происшествия.

Эмигрировала в США ради дочери

12 сентября 89-летняя Нина Кравцова, пережившая холокост, приехала в сопровождении родственников в дом престарелых «Сигейт», пишет Cursor Info.

Дочь Кравцовой Люси Плам рассказала журналистам, что ее мать потеряла своих родителей в возрасте пяти лет. Они стали жертвами холокоста.

«Мама многое пожертвовала. Она была одинокой матерью. Мне было 18, когда я родила ребенка. Она приехала сюда ради моего образования. Она была очень заботливой мамой», — рассказала Плам.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смывала в раковине кровь жертвы

Кравцову подселили к 95-летней Галине Смирновой — женщине с диагностированной деменцией. Спустя два дня, в ночь на воскресенье, Смирнова напала на Кравцову.

95-летняя старушка оторвала металлическую подставку для ног от инвалидного кресла и нанесла множество ударов 89-летней соседке. После нападения одна из подножек инвалидного кресла была покрыта кровью и лежала рядом, а другая обнаружена за пределами окна.

Сестра по уходу опешила, когда увидела в номере на кровати пенсионерку с обильным кровотечением из головы. Позже обнаружила Смирнову в ванной, когда та смывала кровь жертвы со своих рук.

С деменцией и под стражей

Кравцову экстренно госпитализировали в больницу в Бруклине. Там она была подключена к аппарату ИВЛ, но утром 15 сентября врачи констатировали ее смерть.

Прокуроры потребовали оставить Смирнову под стражей без возможности внесения залога. Суд постановил разместить ее в медицинском блоке тюрьмы. Запрос защиты на психиатрическую экспертизу при этом пока был отклонен следствием.

