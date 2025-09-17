Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:05

«Мама, вызывай такси»: из-за чего разбушевалась мать истеричного мальчика?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Тобольске мать 13-летнего мальчика напала на женщину-водителя автобуса, а после пересела на другой общественный транспорт и учинила там скандал. Видео с места событий завирусилось в Сети и стало новым русскоязычным мемом. NEWS.ru рассказывает о подробностях инцидента и его последствиях.

Схватила за волосы

Судя по датам на камерах, запечатлевших инцидент, женщина устроила скандал еще в начале лета. В Тобольском пассажирском автотранспортном предприятии подтвердили, что события разворачивались 4 июня.

Сначала женщина напала на водителя за сделанное замечание. Она начала бить женщину за рулем по руке, в плечо, а после и вовсе вцепилась ей в волосы.

Затем женщина вышла из остановившегося транспорта, пересела в салон другого автобуса и начала там устраивать скандал. Она вышла из салона и начала оскорблять водителя, пинать закрытую дверь, а ее сын устроил истерику и закричал: «Мама, вызывай такси».

Очевидцы пишут, что полиция так и не приехала на место дебоша, и только в середине сентября пресс-служба МО МВД России «Тобольский» сообщила о начале проверки.

«По данному факту проводится проверка, после выяснения всех обстоятельств произошедшего действиям гражданки будет дана правовая оценка. Личность женщины установлена», — сообщили в ведомстве на запрос РИА Новости.

«Никто не выгонял»

Изначально в пабликах писали, что дебоширке сделали замечание за то, что мальчик бегал по салону, но позже свидетели, находившиеся на месте, опровергли эти данные.

«Эту женщину с ребенком никто не выгонял из автобуса. За несколько минут до этого видео эта женщина избила женщину-водителя городского маршрутного автобуса. Автобус был в движении и с пассажирами, когда эта дама напала на водителя. Когда автобус остановился, проезжавший мимо молодой человек на легковом авто увидел, что избивают водителя, вошел в автобус, чтобы остановить избиение. Воспользовавшись тем, что двери автобуса открыты, избивавшая покинула автобус вместе с ребенком», — рассказал свидетель Velvot_rdxmm85 в комментариях под одной из первых публикаций.

По данным Telegram-канала Ural Mash, дебоширку возмутила просьба заранее приготовить деньги для оплаты проезда.

После драки тобольчанка с сыном выскочила на улицу и пересела в другой автобус — тот не поехал, потому что от руководства дошла информация про буйную пассажирку. Тогда женщина начала пинать двери. Пострадавшей водительнице вызвали скорую.

Блогеры начали пародировать

Разбирательство началось лишь после того, как видео стало вирусным из-за реакции мальчика. Ребенок тряс своим телом и требовал у матери вызвать такси.

Блогеры начали снимать пародии на этот эпизод, мультипликаторы снимали миниатюры, повторяющие этот сюжет, арт-инженеры печатают 3D-модели мальчика, а ИИ-авторы развивают альтернативные концовки истории.

