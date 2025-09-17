Не понимал по-русски: духи спасли россиянку от туалетного насильника

На Урале мигрант попытался изнасиловать незнакомку в туалете общепита. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Безумные глаза»

Инцидент произошел вечером 16 сентября. Две местные жительницы отправились отдохнуть в кафе «Хазар», что расположено в жилом районе Вторчермет. Там одна из девушек на время удалилась в уборную, где стала жертвой маньяка.

«Мы вели себя обычно, не давали повода к нам приставать. Меня никогда раньше там не трогали. Мы сидели в кафе около часа, пошли в туалет. Пока я была в кабинке, кто-то дергал ручку от двери. Я подумала, что это подруга, и открыла, а меня зажал незнакомец. Он зашел, закрыл кабинку на щеколду, зажал меня и стал кофту с юбкой поднимать. Я просила его отстать, но он, видимо, не понимал по-русски. У него были безумные глаза, может быть, пьяный был», — вспоминает девушка в разговоре с URA.RU.

Спугнула духами

Муж пострадавшей девушки рассказывает, что в тот день был на работе. Его супруга смогла отвлечь внимание насильника, воспользовавшись флаконом духов.

«Я был на работе, а жена с подругой поехала туда. Они спокойно отдыхали, в какой-то момент ушли в туалет. Незнакомец стал стучаться в кабинку к жене, она открыла, подумав, что это подруга. А он зажал ее и стал залезать под юбку. Она брызнула ему духами и побежала за охраной», — рассказал мужчина.

В кафе не хотели шума

В администрации заведения попытались замять это дело. Хозяин заведения просил пострадавшую не сообщать о произошедшем в полицию.

«Хозяин кафе просил не вызывать полицию, сказал, что сам с ним разберется. Но мы вышли на улицу и вызвали. Нападавший стоял там и улыбался», — рассказала пострадавшая девушка.

В результате полиция приехала через час после вызова. Девушка написала заявление в отдел полиции № 12. Мужчина успел скрыться до приезда силовиков.

