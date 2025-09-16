«Переломаю колени»: ревнивец с молотком избил жену, залив подъезд ее кровью

В Башкирии ревнивец на фоне алкогольного угара взялся за холодное оружие и устроил разборки с супругой. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого инцидента.

Алкоголь и не только

Преступление было совершено в селе Миловка Уфимского района, в подъезде многоэтажки жилого комплекса «Молодежный». Как пишет Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на местных жителей, пьяный мужчина напал на свою супругу из ревности.

Предполагается, что до этого и жена, и ее супруг распивали алкоголь. Некоторые сомневаются, что дело обошлось только спиртными напитками, но также могли быть запрещенные вещества.

«Я тебе колени переломаю»

По данным Telegram-канала «Инфач новости», женщина выбежала из дома после того, как супруг начал проявлять агрессию. Некоторые источники пишут, что мужчина размахивал топором и им же бил свою избранницу, но в записи камеры видеонаблюдения, установленной на двери подъезда, отчетливо слышно: мужчина говорит, что у него в руках молоток.

«Иди сюда, сучка. У меня здесь молоток, я тебе сейчас колени переломаю», — звучит голос в видеозаписи.

Женщина при этом кричит: «Ты серьезно?! Ты серьезно?!» По данным канала «Инфач Новости», пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице. Telegram-канал «Честный репортаж» подтверждает, что женщина в реанимации, но Mash Batash пишет, что помощь медиков никому не понадобилась, а пострадавшая написала заявление в полицию. Днем в республиканском УМВД уточнили информацию.

«Все участники конфликта установлены. За медпомощью никто из участников конфликта не обращался. Женщина написала заявление в полицию на мужчину, нанесшему ей удар рукой. Ей было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Сотрудники отдела полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует «Башинформ» ответ пресс-службы полиции.

Мужчина после издевательств над супругой еще некоторое время стоял у подъезда и размахивал орудием расправы. Входная группа была в пятнах крови и следах от ударов молотком.

Зомби

По словам местных жителей, жертву удалось спасти лишь благодаря прохожему, вмешавшемуся в расправу. Нападавшего задержала полиция, но его состояние вызывает вопросы — очевидцы сравнивают его с зомби.

По данным Mash Batash, в компании изначально был еще один мужчина. В итоге супруг из-за этого воспылал ревностью к собутыльнику. Как уточнили в полиции, женщину также ударил рукой и другой собутыльник.

