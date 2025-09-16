Вывезли в гаражи и избили: «Русская община» требует наказать вымогателей

В Челябинске юристы «Русской общины» помогают семье подростка, который столкнулся с вымогательствами и побоями. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Увезли в гаражи

Telegram-канал опубликовал видео с подростком и моментом его похищения. Юноша рассказывает, что его вывезли в гаражи, где фактически лишили свободы и начали избивать, требуя крупную сумму денег.

«В апреле 2025 года я был похищен группой людей. Меня вывезли в гаражи, где меня заперли, избивали и вымогали деньги. Этим же вечером моя мама написала заявление в полицию Советского района. К делу подключился юрист из „Русской общины“. До настоящего дня по делу допущена волокита, уголовное дело так и не возбуждено, в связи с чем были поданы многочисленные жалобы. Виновных до сих пор к ответственности не привлекли, угроза моей жизни существует», — говорит подросток в кадре.

«Найдут и порешают»

Кроме того, по данным «Русской общины», против подростка использовали пневматическое оружие. В организации нападавших называют маргиналами.

После обращения в правоохранительные органы нападавшие стали угрожать подростку. Они заявили, что «найдут и порешают» его в случае, если семья не заберет заявление из полиции.

«Медицинское освидетельствование назначили лишь формально, а проверки затянулись на месяцы», — сообщили в «Русской общине».

Выкинули посреди дороги

В организацию за помощью изначально обратилась не семья пострадавшего, а его друг. Он дал ориентировки на автомобиль, на котором был похищен подросток.

«В какой-то момент дружинники обратили внимание на подозрительный автомобиль и решили его преследовать. Вскоре из машины выбросили молодого парня — им оказался тот самый похищенный юноша», — поделились в организации.

Чем предполагаемые вымогатели объясняют свои требования, не раскрывается. Юристы настаивают, что подозреваемые должны понести наказание по статьям Уголовного кодекса о похищении и вымогательстве.

Дело возбуждено

В итоге активистам удалось добиться возбуждения уголовного дела. В управлении Следственного комитета по Челябинской области подчеркнули, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование преступления на контроль, поручив и. о. начальника СК Южного Урала доложить о ходе следствия.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пунктам „а“, „в“ ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

