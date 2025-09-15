Насиловал мальчиков лыжной палкой: педофил сбежал от ФСИН на велосипеде

С 11 сентября в Ульяновской области искали педофила, который снял с себя надзорный браслет. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Уехал на велосипеде

В четверг, 11 ноября, ОМВД города Инзы разослало коллегам ориентировки на местного жителя, который недавно отбыл наказание за покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Мужчина при этом остается на учете в филиале УФСИН и обязан носить браслет для отслеживания местоположения. Этот браслет перед исчезновением он срезал с ноги.

«Приметы: на вид 50–55 лет, рост 190–192 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы коротко стриженные, имеется лобно-теменная залысина. Одет: спортивная куртка коричневого цвета с капюшоном, штаны коричневого цвета, черные кроссовки, на голове черная бейсболка. Уехал на велосипеде», — говорится в ориентировке.

Насиловал лыжными палками

Первым об исчезновении известного инзенского педофила публично сообщил городской активист в своем Telegram-канале «Товарищ Плигузов». Он встретил мать мужчины, и та подтвердила ему, что сын пропал еще 11 сентября. Мужчина предупреждал подписчиков, чтобы они не выпускали из дома детей. Срезанный браслет смогли найти в кустах у деревни Оськино.

«Так что нужно, как говорится, держать хвост пистолетом. За каждым ребенком глаз да глаз, пока не найдут», — говорит мужчина за кадром.

При этом Плигузов утверждает, что ранее мужчина уже сбегал из дома, но был найден в соседнем районе. Он также опубликовал постановление суда, где подтверждается, что в 2011 году мужчина с легкой умственной отсталостью напал на 14-летнего мальчика и угрожал ему ножом.

До этого, в 2004 году, изнасиловал двух подростков, с применением лыжной палки.

Доехал на велосипеде до Пензы

В итоге педофил был задержан в городе Пензе. 14 сентября РИА Новости опубликовало подтверждение от источника в правоохранительных органах. До другого региона он добрался на велосипеде.

«На территории Пензенской области его задержали сотрудники полиции», — сообщил собеседник агентства.

