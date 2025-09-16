Три трупа за один развод: ревнивец сжег жену, ее любовника и племянницу

На Кубани в короткие сроки было раскрыто жестокое убийство трех человек. Среди жертв оказалась 16-летняя школьница. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.
Тройное убийство
В городе Новороссийске задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 52-летней жены, ее 52-летнего знакомого и 16-летней девушки.
«В ходе совместной работы следователей краевого управления СК во взаимодействии с сотрудниками полиции была установлена причастность к убийству женщины, ее знакомого, а также несовершеннолетней девушки 61-летнего супруга погибшей, который задержан следователем СК», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Следы крови на стенах»
Знакомые убитых заподозрили неладное после того, как с 11 сентября не смогли выйти на связь с несовершеннолетней школьницей и ее тетей. Также знакомый женщины не вышел на работу.
«С учетом того, что никто из них не намеревался покидать территорию города Новороссийска на длительное время, данные обстоятельства свидетельствовали о возможном криминальном характере их исчезновения. Следователи СКР, прибыв по месту жительства женщины и 16-летней девушки, в ходе осмотра домовладения обнаружили следы крови на стенах», — сообщили в СКР.
Сжег и закопал
Как теперь установило следствие, 10 сентября 61-летний подозреваемый повздорил с супругой, с которой находился в бракоразводном процессе.
Ссора переросла в конфликт с женой и ее знакомым, находившимся в доме. Злоумышленник взялся за топор и убил супругу с ее новым избранником. Затем он расправился с племянницей.
Наутро он вывез тела в лесополосу, закидал покрышками, поджег, а затем закопал под землей и ветками, пытаясь скрыть следы.
«В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом подозреваемый заключен под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз», — заключили в Следственном комитете.
