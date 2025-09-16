Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 16:35

Папа ответит за это: Интерпол вернул в Россию изнасиловавшего сына педофила

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турция выдала России беглого педофила, жертвой которого стал его родной сын. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Мама узнала спустя семь лет

В Сургуте возобновлено уголовное разбирательство против 42-летнего местного жителя, подозреваемого в тяжком преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Жертвой преступления стал родной сын мужчины.

Как рассказали в пресс-службе МВД, с заявлением в полицию обратился сын подозреваемого, уже будучи совершеннолетним. Согласно его показаниям, отец неоднократно надругался над ним в 2016–2017 годах.

Судя по инкриминируемой статье, молодому человеку в тот период было 12–13 лет. Лишь спустя семь лет после первого насильственного эпизода юноша решился рассказать о пережитом матери.

Отец бросился в бега

В итоге сын и мать обратились в полицию. Было составлено заявление и возбуждено дело по статье 132.

«Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации», — подтвердили в полиции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако отец, узнав о начале разбирательства, поспешил покинуть страну.

«Узнав об этом, подозреваемый скрылся за пределами Российской Федерации. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и в начале 2024 года он был объявлен в международный розыск», — рассказали в МВД.

Путешествие с Интерполом

В 2025 году розыск дал свои плоды. Мужчину обнаружили в Турции. Подозреваемого «повязали» прямо в воздушной гавани курортного года.

«В аэропорту города Стамбул представители компетентных органов Турции передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России гражданина Российской Федерации — 42-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, находившегося в международном розыске», — рассказали в полиции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вскоре мужчину экстрадировали в ХМАО. По решению суда подозреваемый был заключен под стражу и сейчас находится в СИЗО города Сургута.

