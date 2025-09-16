Пока родители ужинали: педофилы выкрали из гостиницы трехлетнюю девочку

Мэдлин Бэт Макканн пропала в 2007 году чуть более чем за неделю до своего четвертого дня рождения. Девочка из Великобритании исчезла из номера в португальском отеле, в котором она отдыхала вместе с родителями. Спустя 18 лет у следствия появились новые сведения о том, куда мог пропасть ребенок. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Девочку выкрали, пока родители ужинали

Родители малышки Мэдлин — врачи. В мае 2007 года они вместе с друзьями-медиками и пятью детьми отправились на отдых в Португалию на курорт Прая-да-Луш. На шестой день отдыха взрослые уложили детей спать и отправились на ужин в ресторан.

Когда мать вернулась в номер, чтобы проверить детей, Мэдлин не оказалось в номере. Под подозрение до 2013 года попал 41 человек, включая мать и отца малышки. Но все попытки выйти на след похитителя оказывались тщетными.

Подозреваемый из Германии

Главный подозреваемый в исчезновении Мэдлин в настоящее время предстает перед судом в Германии по обвинению в не связанных между собой сексуальных преступлениях, предположительно, совершенных в Португалии в период с 2000 по 2017 год.

47-летний немец Кристиан, чья фамилия не раскрывается из-за законов о конфиденциальности, провел много лет в Португалии, в том числе в Прая-да-Луш примерно во время исчезновения Мэдлин. Он отрицал все предъявленные ему обвинения и какую-либо причастность к исчезновению Мэдлин, пишет Sky News.

Подозреваемый Кристиан Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

Родители инсценировали похищение?

Ряд общественников критиковали португальские власти за неактивное расследование инцидента. При этом к разбирательству вскоре присоединились детективы из Великобритании. В 2011 году процесс вели 30 сыщиков, королевство потратило на поиски 11 млн фунтов стерлингов.

Макканны также заявили, что намерены продолжить судебную тяжбу против бывшего португальского детектива Гонсалу Амарала, который написал книгу об исчезновении их дочери, в которой он предположил, что пара инсценировала ее похищение. Хотя книга была запрещена португальским судом, это решение было отменено высшим судом страны, сообщало издание «Би-би-си».

Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сигнал из Бельгии

Теперь в деле появилась еще одна версия. С ней в интервью изданию The Sun выступил бывший министр юстиции Бельгии Марк Вервильген.

«По данным разведки, педофильская группировка в Бельгии сделала заказ на девочку за три дня до похищения Мэдлин Макканн. Кто-то, связанный с этой группировкой, увидел Мэдди, сфотографировал ее и отправил снимок в Бельгию. Покупатель согласился, что девочка подходит, и Мэдди похитили», — заявил Вервильген.

При этом он отметил, что не имеет доступа к материалам дела о пропаже ребенка, но считает, что к этому может быть причастен бельгийский педофил и убийца Марк Дютру. Следователи обнаружили, что он относился к европейской сети педофилов, за которыми активно следил Европол.

Источник The Sun в правоохранительных органах подтвердил, что расследование возобновилось после сигнала от бельгийской полиции.

