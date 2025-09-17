Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 18:43

Трогал там, где нельзя: в Петербурге педофил работал в пансионе для девочек

В Санкт-Петербурге задержан очередной растлитель в системе образования. На этот раз предполагаемый преступник нашелся на территории кадетского корпуса. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Заявление лежало с июля

Уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней возбуждено Петроградским следственным отделом СКР по Санкт-Петербургу. Как пишет «Фонтанка», поводом для начала расследования послужило обращение, поступившее в СК в конце июля.

В нем сообщалось, что в ноябре 2024 года неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки в здании Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ, расположенном на набережной Гребного канала. Мужчина потрогал несовершеннолетнюю за половые органы.

Звукорежиссер из пансиона

16 сентября в результате оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала 61-летнего мужчину, работающего звукорежиссером в одном из культурных центров Выборгского района Санкт-Петербурга.

Задержанный не стал отрицать свою причастность к инциденту и добровольно написал явку с повинной, признав вину в совершенных действиях.

Насилие продолжалось два года

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным 78.ru, мужчине инкриминируют первую часть статьи 135 УК РФ. Девушке было 14 лет, но при этом издание отмечает, что преступления совершались в период с августа 2022 года по ноябрь 2024 года.

Санкт-петербургский Пансион воспитанниц Министерства обороны работает с девочками с 5-го по 11-й класс.

«Пансион — это ультрасовременное здание с персональными компьютерами, интернетом, специализированными лабораториями, библиотекой, спортивными залами, бассейном, комфортной столовой, уютными спальными комнатами. Созданы все условия для внеурочной работы — занятий различных кружков и секций. Воспитанницы находятся на полном государственном обеспечении: обучение, питание, проживание, медицинское обслуживание», — указано на официальном сайте казенного учреждения.

