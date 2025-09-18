Зовут на чай и уводят с детской площадки: в Балашихе орудуют педофилы?

Telegram-каналы пишут о мужчине, который пытался обнимать и целовать восьмилетнюю девочку в одном из городов Подмосковья. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Выманил с детской площадки

Как пишет Regions.ru, инцидент произошел в городе Балашихе. По словам очевидцев, пожилой мужчина выманил восьмилетнюю девочку с детской площадки. Под каким предлогом он это сделал, не уточняется.

Отойдя подальше от детской площадки, мужчина начал обнимать, целовать ребенка и чуть не увел в неизвестном направлении.

«Уже третий случай»

По данным издания, за девочку вступились взрослые. Чтобы спасти ребенка, им пришлось применить силу. Мужчине при этом удалось скрыться. По словам очевидцев, после этого они видели его возле других детских площадок.

«Уже третий случай за неделю. Берегите детей», — заявил один из комментаторов.

При этом в Telegram-канале «24/7 БАЛАШИХА НОВОСТИ» опубликовали фото мужчины, утверждая, что именно он покушался на половую неприкосновенность ребенка. На фото мужчина стоит в расслабленной позе. Источник не рассказывает, как удалось запечатлеть подозреваемого.

«10.09.2025 в 18:20 данный мужчина обнимал, целовал и чуть не увел восьмилетнюю девочку с площадки в ЖК „Чайка“. Девочку отбили, мужчина скрылся», — говорится в подписи к фото.

Зовет детей на чаепитие

Чуть менее чем за неделю до этого в Telegram-канале «НОВОЕ ПАВЛИНО БАЛАШИХА» появлялось сообщение о некоем мужчине Макаре, который живет один и зовет детей 6–9 лет к себе домой на чаепитие.

«С каким намерением приглашает к себе на чаепитие детей несовершеннолетних, вызывает тревогу. В полицию передана информация и заявление написано», — говорится в сообщении.

До пяти лет за развратные действия

Юрист Гульназ Измайлова в комментарии Regions.ru заявила, что в упомянутой ситуации, когда мужчина обнимал и целовал девочку, ему могут вменить статью о развратных действиях.

«За развратные действия с несовершеннолетними без насилия по статье 135 УК РФ преступник может получить от трех до пяти лет лишения свободы или 440 часов принудительных работ. Совращение несовершеннолетних или растление детей — это одно из самых тяжких преступлений. Наказанием будет 8–12 лет лишения свободы», — рассказала Измайлова.

