Ершик в рот: как школьный туалет стал местом пыток для второклассницы

В городе Спасске-Дальнем Приморского края в школе № 12 старшеклассницы издевались над ученицей младшего класса и засунули ей в рот туалетный ершик. Инцидент, произошедший на перемене, хотели замять, но дело дошло до уголовки. NEWS.ru рассказывает подробности громкого ЧП.

Душили и толкали ершик в лицо

Ученицы девятого класса засунули второкласснице в рот туалетный ершик, о чем в своих соцсетях и в СМИ рассказала сестра пострадавшей Анастасия. Мать девочки обратилась в полицию и потребовала отчислить подростков.

По данным потерпевшей стороны, второклассницу затащили в туалет во время перемены. Девочки-подростки сначала пытались задушить ее, затем решили воспользоваться ершиком.

Девочке помогли подруги: они позвали на помощь взрослых, после чего издевательства прекратились.

«Попытались замять дело»

По словам сестры, об инциденте родители пострадавшей узнали только после уроков. Руководство учебного учреждения, с ее слов, пыталось замять инцидент.

«Они издевались над ней, душили и пытались унизить, засунув в рот туалетный ершик! Администрация школы попыталась замять дело, не сообщив сразу же родителям о случившемся, все выяснилось только после того, как моя мама приехала забрать ее с уроков и сестра сразу же рассказала ей эту информацию. Мы требуем справедливого расследования и наказания виновных! Нельзя допустить, чтобы такие случаи повторялись в наших школах!» — написала сестра пострадавшей в соцсетях.

Инцидент был фантазией?

В интервью Telegram-каналу Amur Mash девушка указала на несостыковки в показаниях завуча по воспитательной работе. В администрации пытались выдать инцидент за фантазии девочки, но тут же отчитались, что провели беседу с зачинщицами издевательств.

«Мама встретила этого мужчину, который является замдиректора по воспитательной работе, и он с ней разговаривал. И он сказал маме о том, что он провел профилактическую беседу с этими девочками. То есть, если никакого инцидента не было, о какой профилактической беседе тогда шла речь? <…> Нам сказали, что они снимали все на видео. И этот мужчина начал нас уверять, что видео удалено. Соответственно, опять же тем же самым он подтверждает то, что этот факт был», — настаивает Анастасия.

«Должны были пожаловаться учителям»

По другой версии, сама второклассница начала бегать с ершиком по школе, после чего старшеклассницы якобы решили ее проучить.

«Хоть на голове она будет стоять — никакой ребенок другой не имеет права, никакой взрослый вообще не имеет права такого делать с моей сестрой, водить ершиком возле рта, засунуть его в рот, душить ее, держать и тому подобное. Они должны были пойти к учителям, нажаловаться. И вообще, эти учителя должны были дежурить на этажах. Почему-то сегодня в этой школе дежурят абсолютно все учителя на всех переменах. Почему этого не было вчера?» — возмущается сестра.

Дошло до уголовки

Замять инцидент не удалось. Более того, разбирательство вылилось в уголовное дело, о чем сообщили в краевой прокуратуре.

«Прокуратура города Спасска-Дальнего признала законным возбуждение органами внутренних дел уголовного дела по статье 116 УК РФ (иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что полицейские уже опросили педагогов и учеников.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности подростков, которые причастны к происшествию, а также их законных представителей. Были предварительно установлены обстоятельства инцидента, опрошены очевидцы, педагоги и персонал образовательного учреждения», — заявила Волк.

Глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов тоже подключился к разбирательству, а председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от местного следственного управления подготовить доклад о расследовании инцидента.

Сестра пострадавшей Анастасия говорит, что в администрации учебного заведения ее обвинили в разрушении положительного имиджа школы № 12. Девушка отметила, что сама является ее выпускницей.

«В период своего обучения я занималась тем, что продвигала школу в сфере ученического самоуправления, посещала миллион мероприятий и была награждена многими наградами! И я не допущу, чтобы кто-то осмелился обижать мою сестру в том месте, которое я помогала улучшать!» — написала Анастасия.

