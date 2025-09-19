«С таким наслаждением молотит»: многодетного отца обвинили в убийстве волка

В Белоруссии разгорелся скандал вокруг крупнейшего заказника «Выгонощанское», где сотрудник снял на видео убийство волчонка в присутствии малолетнего сына. Общественность требует наказать гражданина за жестокость, но эксперты утверждают, что не все так однозначно. NEWS.ru рассказывает подробности ситуации.

Волчонку разбили голову

Видео с убийством животного было снято 30 августа и через некоторое время опубликовано в Сети. В кадре видно, как волчок выбегает в сторону людей и смотрит на подошедшего к нему сотруднику заказника.

Тот ударил волка по голове палкой, после чего животное сразу падает всем телом на землю. Дальше мужчина продолжает добивать зверя по голове и телу. Всего он нанес 11 ударов.

Рядом при этом стоит мальчик — сын сотрудника. После того как мужчина добил волка, ребенок подошел к животному, чтобы убедиться, что оно убито.

«Люди полтора часа сидели на крыше, боялись», — говорит мужчина в конце видео.

Не беззащитный волчонок, а бешеный зверь

После появления видео в Сети общественность разделилась на два лагеря. Одни утверждали, что мужчину следует наказать за жестокое обращение с животным, и отмечали, что свидетелем расправы стал малолетний ребенок. Другие настаивали, что волк был заражен бешенством и представлял опасность для людей, которые гуляют по заказнику.

«Даже если этот волчонок был с самым страшным заболеванием на планете Земля, это не повод убивать его на глазах детей дубиной. Он с таким вкусом и наслаждением молотит по несчастному тельцу! Одну дубину сломал, начал второй… Волчонок упал ничком после первого удара. Это за гранью», — цитирует издание Onliner одного из комментаторов.

«Грыз лодку и перевернул улей»

Директор заказника Сергей Габец в комментарии «Ивацевичскому вестнику» подтвердил, что на видео его сотрудник. Он пояснил, что волк вышел на территорию, на которой проходят экскурсии. Егери не смогли его найти в день, когда поступило сообщение от отдыхающих. При этом звереныш выглядел истощенным, что тоже указывало на заражение бешенством.

«Бегал по усадьбе, грыз лодку, доску, перевернул улей. Такое животное могло наброситься на кого угодно», — рассказывает Габец о бесчинствах зверя.

Директор заказника пояснил, что просил своего сотрудника не действовать самостоятельно и сообщить о произошедшем начальству лесоохотничьего хозяйства. По словам Габеца, мальчик, который оказался на месте убийства волка, является сыном рабочего.

«Это многодетная семья, и дети часто помогают отцу в работе», — пояснил руководитель.

Дадут оценку

Тем не менее на фоне скандала свое разбирательство начало Министерство природы. Там пообещали дать правовую оценку действиям мужчины.

«В сети Интернет появились материалы, содержащие факты жестокого обращения с животными на территории заказника „Выгонощанское“. Данная ситуация находится на контроле министерства. По выявленному факту будет проведена тщательная проверка всех обстоятельств. Действиям сотрудника заказника будет дана соответствующая правовая оценка», — заявили в ведомстве.

