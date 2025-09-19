Молоток запутался в наушниках: как поклонница битцевского маньяка убила девочку

Убийца семилетней девочки Ангелины из Бердянска призналась следствию, что не испытывала жалости к своей жертве. Поклонница битцевского маньяка подробно рассказала, как добивала невинную соседку. NEWS.ru делится этой историей.

«Сашенька Пичушкин, я тебя люблю»

Семилетняя Ангелина была найдена мертвой 17 мая этого года. На ее поиски были брошены все ресурсы силовых ведомств, волонтеры неустанно прочесывали местность и вскоре обнаружили бездыханное тело ребенка у лесополосы.

Рядом с трупом лежала записка с признанием в любви битцевскому маньяку: «Сашенька Пичушкин, я тебя люблю».

«Эта записка могла скорее запутать следствие. Маленькая Ангелина была замкнутым и осторожным ребенком, поэтому вряд ли добровольно отправилась куда-то с незнакомцем», — отметили следователи в комментарии изданию «Блокнот».

Сама задавала вопросы

Следователи начали обрабатывать ближайшее окружение Ангелины, включая друзей и соседей. Вскоре под подозрение попала 14-летняя соседка убитой — школьница, которая ярко красилась, носила стрижку под ноль и состояла на учете в ПДН. Поведение подростка на допросе показалось подозрительным — она сама задавала вопросы следователям.

Силовики поняли, что несовершеннолетняя сама была на месте преступления, и вскоре она стала одной из подозреваемых. Спустя время девочка призналась в убийстве.

Александр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк Фото: Алексей Панов/РИА Новости

«Она непутевая»

На допросе под видеозапись обвиняемая рассказала, что выбрала максимально безобидную жертву, чтобы та не могла дать отпор. Для насилия она использовала молоток, который дома использовали в бытовых целях. В лесополосу девочку удалось заманить предложением поесть бутерброды.

«Взяла сумку, молоток в нее положила, дневник свой, где все записывала. Смотрю, она идет, мелкая. Идем в сторону посадки. Я место заранее приметила. Пытаюсь достать молоток, а он в наушниках запутался, ничего не получается. Эта идет вперед, оборачивается. Начала колотить, очень много раз ударила», — рассказала школьница.

Позже на допросе обвиняемая признавалась, что не испытывала жалость к убитой. С ее слов, девочка была из неблагополучной семьи.

«Я знала, что она непутевая и мамка у нее непутевая, так зачем плодить нищету. Детей легче убить, они слабые и не могут оказать сопротивление», — рассказывала обвиняемая.

При этом известно, что сама убийца воспитывалась пьющей матерью, которая не проявляла интереса к жизни дочери. У обвиняемой были постоянные конфликты с одноклассниками, из-за чего ей часто приходилось менять школы.

Увлекалась маньяками

Судя по записке на месте убийства, 14-летняя девочка увлекалась биографиями известных маньяков. Серийный убийца Александр Пичушкин из Москвы был ее фаворитом. Вдохновляясь его преступлениями, она и решилась на убийство.

«На тот момент она уже твердо решила кого-то убить — по примеру своих нездоровых кумиров. И жертву решила подбирать заведомо попроще, чтобы не нарваться на сопротивление. И вот около дома № 156 на улице Кабельщиков она заметила знакомую семилетнюю девочку. Решила, что она подходит», — рассказали в СУ СК РФ по Запорожской области.

К сегодняшнему дню психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что обвиняемая является полностью вменяемой. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

