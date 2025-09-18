Разврат в рассрочку: как житель Далматово годами покупал мальчиков

В Зауралье силовики задержали местного жителя, который подкупал детей деньгами, чтобы они исполняли его сексуальные фантазии. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Ищут других жертв

В городе Далматово Курганской области задержали мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних, пишет 45.RU со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета.

«Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина проверяется на причастность к совершению иных возможных эпизодов преступной деятельности», — пояснили в ведомстве.

Мужчине инкриминируют статью о насильственных действиях сексуального характера. Пострадавших как минимум двое. В таких обстоятельствах подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Давал подросткам банковскую карту

Один из местных жителей подтвердил журналистам URA.RU, что педофил орудовал в Олимпийском районе. Растлитель давал подросткам свою банковскую карту, чтобы они могли расплачиваться ею в магазине — это было платой за интимные услуги.

«Местный извращенец-педофил завлекал к себе домой в микрорайоне Олимпийском несовершеннолетних мальчиков (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Там происходили неприятные вещи, за которые мужчину позже привлекли к уголовной ответственности по статье о сексуальном насилии. Своим юным гостям он давал банковскую карту, чтобы те могли ходить в магазин за покупками. Мужчина был арестован», — рассказал местный житель.

Мальчик кормился у педофила два года

Как выяснилось, один из мальчиков пользовался деньгами растлителя на протяжении двух лет. Все это время мужчина склонял ребенка к сексу и совершал развратные действия.

В итоге некоторые из несовершеннолетних гостей педофила рассказали о нем родителям. Так им пришлось объяснить, откуда у них появляются деньги на покупки.

В итоге педофила взяли в разработку. К концу августа у силовиков уже были все основания для задержания мужчины и предъявления ему обвинения.

