Получила надгробие в почтовый ящик: сталкер 28 лет изводит женщину

В Подмосковье сталкер установил в местном парке на пути к храму могильную плиту с именем своей возлюбленной. Женщина отчаялась сопротивляться преследованиям нездорового ухажера. По ее словам, все это продолжается уже 28 лет. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Памятник при жизни

Юлию Мальцеву 28 лет преследует местный житель Дмитрий Дворядкин — православный верующий, один из авторов проекта «Соборы.ру» — народного каталога православной архитектуры.

Мужчина начал следить за Мальцевой еще во времена, когда она была школьницей. А то самое надгробие он установил недалеко от храма, где впервые встретил девушку и «влюбился с первого взгляда». Мужчина сфотографировал незаконную установку и подложил распечатанное фото в почтовый ящик жертвы.

«Вот на этом самом месте Дворядкин воздвиг мне при жизни памятник могильный, плита со всеми моими данными. Что с этим делать? Что это за послание? Я это расцениваю как угрозу моей жизни. Его желание похоронить меня прямо вот тут», — жалуется Мальцева в интервью программе «Экстренный вызов».

Тайно фотографировал

Мальцева рассказывает, что она не сразу заметила, что взрослый мужчина следит за ней и тайно фотографирует. Но когда заподозрила неладное, тут же обратилась в полицию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сталкера тогда задержали, но наказывать не стали. При этом дальше он становился все назойливее.

«Ты можешь повернуть голову направо, а он вот прям около тебя с фотоаппаратом, в двух метрах от балкона смотрит на тебя. Ты выходишь на работу, а он стоит у подъезда, ты идешь на работу, он тебе вот эти все гадости говорит, как он тебя, куда — ну то есть просто полный треш», — рассказывает Мальцева.

Несколько раз сталкер пытался изнасиловать свою жертву. Мальцева обращалась в правоохранительные органы, но все тщетно. Отец сталкера был полковником и ранее занимал высокие должности в милиции.

Добиться уголовного преследования удалось только много лет спустя, когда он попытался задушить женщину. Мальцева тогда чудом спаслась, а Дворядкина отправили на принудительное психиатрическое лечение. Из спецлечебницы он вышел через пять лет и, судя по всему, не соблюдает рекомендации психиатра.

Возлюбленные меняли место жительства

Журналисты пообщались и с самим сталкером. Тот уверен, что вскоре возлюбленная все-таки ответит на его ухаживания.

«Ну я по-прежнему люблю. Ну я думаю, что Юля откликнется рано или поздно», — заявил мужчина журналистам.

При этом он признался, что Мальцева — не единственная его возлюбленная. Одна женщина вынуждена была уехать из города, чтобы отделаться от преследователя, а другая — одноклассница Дворядкина — закрылась от внешнего мира, не отвечает на звонки и не открывает дверь незнакомцам. В том числе пригрозила журналистам, что вызовет полицию.

Влюбляется в школьниц

В разговоре с журналистами Дворядкин признался в другой своей страсти. По сей день он продолжает влюбляться в школьниц.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Это прикол. Иду мимо 14-й школы, вижу, трое девчонок разговаривают. И одна из них на Юльку похожа, на мою. И захотелось мне с ней пообщаться. И я сдуру пошел в школу к начальству. И там нарвался на директрису», — рассказывает Дворядкин.

Администрация учебного учреждения обратилась в полицию, но Дворядкина не задержали. Он продолжает свободно ходить по улицам.

Читайте также:

Молоток запутался в наушниках: как поклонница битцевского маньяка убила девочку

Разврат в рассрочку: как житель Далматово годами покупал мальчиков

«Не найдется сигаретки?»: парня со змеиным языком избили в Петербурге