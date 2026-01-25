Названа главная проблема электрокаров в России

Зарядная инфраструктура в России не поспевает за ростом парка электротранспорта, если учитывать гибридные автомобили и неравномерное распределение станций по регионам, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Минпромторга. При этом в целом рынок электромобилей и гибридов в 2025 году показал рост, несмотря на снижение продаж чистых электрокаров.

По итогам 2025 года в России было реализовано порядка 91 тыс. новых электромобилей и гибридов, что почти на 10% больше показателей 2024 года. Объемы отечественного производства такой техники в 2025 году превысили 15,2 тыс., что примерно в 2,5 раза больше показателей 2024 года, — уточнили в ведомстве.

По данным «Автостата», к ноябрю 2025 года в России насчитывалось 6,5 тыс. публичных электрозарядных станций, при этом большинство из них сосредоточено в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. В среднем на одну ЭЗС приходится около 12 чистых электромобилей и 15 подключаемых гибридов, что формально укладывается в норматив, но лишь по средним показателям по стране и без учета региональных перекосов.

В ноябре 2025 года продажи подержанных электромобилей в России выросли на 36% по сравнению с ноябрем 2024 года, достигнув 1,6 тыс. машин, однако снизились на 27% по сравнению с предыдущим месяцем. Самыми популярными брендами стали Nissan, Tesla и Zeekr.