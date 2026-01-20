Россияне забили тревогу из-за опасных зарядок Apple из Европы

Россияне начали жаловаться на европейскую зарядку для техники Apple, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, у владельцев выбивает пробки в щитках, перегреваются блоки питания и перегорают удлинители. Чаще всего проблемы проявляются при зарядке iPad и MacBook.

Во многих жалобах фигурируют европейские вилки с тремя контактами с дополнительным переходником. По словам россиян, именно после них перегорают удлинители. Что касается мощных блоков MacBook с высоким пусковым током, при включении они могут давать резкий скачок напряжения. В результате контакты нагреваются, пластик деформируется, появляются треск и запах гари.

При этом пользователи не исключают заводской брак отдельных партий. В Apple ситуацию пока не комментировали, а владельцы «яблок» в социальных сетях посоветовали не подключать зарядки через сомнительные удлинители.

Ранее сотрудников органов власти Дании призвали отказаться от использования на службе наушников с Bluetooth, в том числе AirPods. Такая рекомендация связана с риском прослушки на фоне напряженной ситуации с притязаниями США на Гренландию.