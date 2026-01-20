Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 12:06

Россияне забили тревогу из-за опасных зарядок Apple из Европы

Россияне начали жаловаться на поломку техники Apple при зарядке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россияне начали жаловаться на европейскую зарядку для техники Apple, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, у владельцев выбивает пробки в щитках, перегреваются блоки питания и перегорают удлинители. Чаще всего проблемы проявляются при зарядке iPad и MacBook.

Во многих жалобах фигурируют европейские вилки с тремя контактами с дополнительным переходником. По словам россиян, именно после них перегорают удлинители. Что касается мощных блоков MacBook с высоким пусковым током, при включении они могут давать резкий скачок напряжения. В результате контакты нагреваются, пластик деформируется, появляются треск и запах гари.

При этом пользователи не исключают заводской брак отдельных партий. В Apple ситуацию пока не комментировали, а владельцы «яблок» в социальных сетях посоветовали не подключать зарядки через сомнительные удлинители.

Ранее сотрудников органов власти Дании призвали отказаться от использования на службе наушников с Bluetooth, в том числе AirPods. Такая рекомендация связана с риском прослушки на фоне напряженной ситуации с притязаниями США на Гренландию.

Apple
гаджеты
зарядки
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«К чему придем?»: Володин осудил похищение президента суверенной страны
Лавров высказался о членстве Армении в ЕС и в ЕАЭС
Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
ЦБ раскрыл новую схему мошенников с освобождением от долгов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.