Подросток в Ленобласти умер от удара током Подросток в Ленобласти умер от удара током из-за упавшего в воду телефона

Подросток из города Бокситогорска Ленинградской области скончался от удара током, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. В ведомстве уточнили, что причиной стал упавший в воду мобильный телефон, поставленный на зарядку.

13-летний подросток в результате падения в воду находящегося при нем мобильного телефона, подключенного к электрической сети при помощи зарядного устройства, получил удар электрическим током, от чего наступила смерть последнего на месте происшествия, – говорится в публикации.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Правоохранители в настоящий момент устанавливают причины произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге 17-летний юноша получил удар током во время замены лампочки в люстре. Подростка доставили в детскую горбольницу святой Марии Магдалины. Юноша заметил перегоревшую лампочку и решил ее заменить, взобравшись на стремянку. В какой-то момент он коснулся не той проводки и получил разряд, после чего упал на пол и не смог подняться самостоятельно.

До этого популярный бразильский исполнитель госпел-музыки Кевин Коста погиб в результате несчастного случая на работе в автомастерской. Певец получил смертельный удар током при попытке установить розетку. Инцидент случился на высоте шести метров, что осложнило операцию по спасению. Прощание с музыкантом состоялось на местном кладбище накануне Рождества.