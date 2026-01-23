На Украине всплыла еще одна проблема на фоне дефицита электроэнергии На Украине вдвое подорожала зарядка электрокаров на фоне дефицита электроэнергии

На Украине в два раза выросли тарифы на зарядку электроавтомобилей, пишет издание «Страна.ua». По его информации, подорожание связано с дефицитом электроэнергии.

В материале говорится, что стоимость за кВт\ч поднялась с 15 гривен (около 26 гривен) до 30 гривен (около 52 рублей). При этом отмечается, что вскоре цены обещают поднять сразу до 50 гривен (около 88 рублей) за кВт\ч.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города заранее подготовить запасы и при возможности выехать за пределы столицы. Градоначальник отметил, что текущая обстановка в Киеве остается крайне напряженной и может ухудшиться.

До этого директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко заявил, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. По его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять — семь дней.

Прежде стало известно, что в Киеве одна за другой прекращают работу точки известной сети быстрого питания McDonald's. Причиной стали критические перебои в электроснабжении. По информации СМИ, на дверях ряда заведений сети появились объявления о временном прекращении работы. Точное количество закрытых ресторанов не уточняется.