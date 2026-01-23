Кличко призвал киевлян покинуть город на фоне энергокризиса

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города заранее подготовить запасы и при возможности выехать за пределы столицы. В своем Telegram-канале градоначальник отметил, что текущая обстановка в Киеве остается крайне напряженной и может ухудшиться.

Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их, — написал градоначальник.

Ранее директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко заявил, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. По его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять — семь дней.

До этого стало известно, что в Киеве одна за другой прекращают работу точки известной сети быстрого питания McDonald’s. Причиной стали критические перебои в электроснабжении. По информации СМИ, на дверях ряда заведений сети появились объявления о временном прекращении работы. Точное количество закрытых ресторанов не уточняется.