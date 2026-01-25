Россиянам объяснили, из чего складывается стоимость квартир в новостройках

Строительно-монтажные работы оказались самой затратной статьей расходов в цене новостроек, сообщает MK.RU со ссылкой на аналитиков. По их словам, эта часть расходов занимает в структуре стоимости 28% и включает в себя материалы, оплату труда, работу подрядчиков, амортизацию и сопутствующие налоги.

Земля и локация занимают вторую позицию — до 20% расходов. Специалисты отметили, что чем престижнее район и чем лучше там инфраструктура, тем больше девелоперы закладывают в стоимость будущей новостройки. Далее следуют банковское финансирование (16% затрат), доход застройщика (15%) и налоги, перекладываемые на покупателя (10%).

Основной вес, как видим, формируют фундаментальные затраты: строительство, стоимость земли и финансовые издержки, — подчеркнули эксперты.

Ранее специалист по недвижимости Дан Саркисян заявил, что в 2026 году цены на жилье будут медленно расти. Новостройки прибавят в среднем 5–7% за год, при этом вторичное жилье будет «вести себя спокойнее», уточнил он. В то же время можно ожидать снижения ипотечных ставок, добавил эксперт.

До этого стало известно, что средняя цена квадратного метра в жилых комплексах Санкт-Петербурга достигла 296,1 тыс. рублей, что на 40% выше уровня 2022 года. Рынок недвижимости в городе оказался в парадоксальной ситуации: число проданных квартир сокращается, их метраж уменьшается, но средний чек сделки и цена за «квадрат» продолжают расти.