19 января 2026 в 12:03

Стала известна цена «квадрата» в новостройках Санкт-Петербурга

Квадратный метр новостроек в Санкт-Петербурге подорожал почти до 300 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Средняя цена квадратного метра в жилых комплексах Санкт-Петербурга достигла 296,1 тыс. рублей, что на 40% выше уровня 2022 года, сообщает «Деловой Петербург». По информации издания, рынок недвижимости в городе оказался в парадоксальной ситуации. Так, число проданных квартир сокращается, их метраж уменьшается, но «средний чек» сделки и цена за «квадрат» продолжают расти.

В связи с этим совокупная выручка петербургских девелоперов за год составила 424,7 млрд рублей. При этом ситуация в Ленинградской области сложилась значительно лучше: продажи там превысили уровень 2024 года, а суммарная выручка застройщиков оказалась рекордной как минимум за последние четыре года.

В целом в Петербургской агломерации год завершился с избытком предложения: на рынок вывели 3,3 млн квадратных метров жилья, а продали всего 2,7 млн. Застройщики предположили, что в 2026 году снижение ключевой ставки оживит спрос.

Ранее руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов заявил, что рынок недвижимости в 2026 году продолжит расти, но разными темпами для новостроек и вторички. По его словам, ключевым драйвером станет ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ. В итоге цены на вторичное жилье вырастут на 8%, в то время как новостройки могут подорожать на 13–15%.

