25 января 2026 в 10:27

Рис как в ресторане: маленькая хитрость, которая преобразит привычный гарнир

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Надоел пресный рис, который выглядит на тарелке уныло и безвкусно? Есть простой способ превратить обычный гарнир в ароматное блюдо, достойное ресторанного меню. Всего один дополнительный шаг в приготовлении кардинально меняет вкус и текстуру крупы — и это не требует особых навыков или редких ингредиентов.

Секрет в том, чтобы слегка обжарить рис перед варкой. Для этого разогрейте сковороду, добавьте чайную ложку кунжутного или сливочного масла, высыпьте промытый и подсушенный рис. Помешивайте 2-3 минуты, пока зерна равномерно прогреются и слегка карамелизуются. Дальше варите как обычно. После обжарки рис приобретает легкий ореховый привкус и остается рассыпчатым.

Для более интересного вкуса можно заменить половину воды кокосовым молоком (в пропорции 1:1) или добавить в кипящую воду щепотку куркумы, звездочку аниса и лавровый лист. Соль лучше класть за 5 минут до готовности — так рис просолится равномерно. В конце дайте блюду «отдохнуть» под крышкой с полотенцем 10 минут: лишняя влага уйдет, а зерна дойдут до идеального состояния.

Ранее сообщалось, что когда на пороге гости или семья требует немедленного угощения, выручат картофельные пирожки по простому рецепту. Они получаются аппетитными, сытными и радуют знакомым вкусом детства. При этом готовить их несложно — набор продуктов привычный, а процесс не отнимает много времени.

