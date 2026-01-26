«Вечные» рекорды, дружба с Овечкиным, пятеро детей: как живет Уэйн Гретцки

Легендарному канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки исполнилось 65 лет. Долгое время он являлся лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов НХЛ, пока его рекорд не побил россиянин Александр Овечкин. Какие достижения до сих пор принадлежат Гретцки, как он изменил североамериканский хоккей, что известно о его дружбе с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» — в материале NEWS.ru.

Какие рекорды в НХЛ установил хоккеист Гретцки

Гретцки дебютировал в НХЛ в составе «Эдмонтон Ойлерз» в 1979 году. На тот момент ему было 18 лет. Канадец сразу начал устанавливать один рекорд за другим. В дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги Гретцки выиграл приз самому ценному хоккеисту «Харт Трофи».

Канадец провел в составе «Эдмонтона» десять лет. Вместе с командой он четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Гретцки неоднократно получал приз лучшему бомбардиру лиги.

В 1988 году канадца обменяли в «Лос-Анджелес Кингз». Гретцки забросил шайбу в дебютной игре за новый клуб. Однако в тот период «Лос-Анджелес Кингз» не мог бороться за Кубок Стэнли. По этой причине в 1996 году Гретцки попросил обменять его в «Сент-Луис Блюз». Он провел всего несколько месяцев в команде и ушел после конфликта с руководством.

Последним клубом Гретцки стал «Нью-Йорк Рейнджерс». В этой команде канадец преодолел отметку в 3000 очков за карьеру и забил 1000-й гол. Гретцки достиг наивысшего результата в истории хоккея, забросив 1071 шайбу за время выступлений в НХЛ и во Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). В 1999 году он завершил карьеру в возрасте 38 лет.

Уэйн Гретцки Фото: imago-images.de/Global Look Press

Канадец набрал больше всех очков в регулярных чемпионатах НХЛ — 2857 (894 гола и 1963 передачи). Гретцки принадлежат следующие рекорды:

наибольшее количество голов в 1487 матчах регулярного чемпионата и в поединках плей-офф (1016 шайб);

наибольшее количество голов за один сезон: 92 в сезоне-1981/82, 80 матчей;

наибольшее количество голевых передач: 1963;

наибольшее количество голевых передач за одну игру: 7;

самая длинная серия матчей подряд, в которых делал результативные передачи: 23 игры в сезоне-1990/91, 48 ассистов;

максимум очков в среднем за игру в одном сезоне: 2,77 в сезоне-1983/84, 205 очков в 74 играх;

наибольшее количество голов в матчах всех звезд НХЛ: 13 в 18 поединках.

наибольшее количество очков в плей-офф: 382 (122 гола + 260 передач).

Гретцки девять раз получил «Харт Трофи». Хоккеист также является десятикратным обладателем «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона НХЛ) и пятикратным победителем «Лестер Пирсон Эворд» (лучший игрок сезона по оценке профсоюза игроков).

Как хоккеист Гретцки изменил североамериканский хоккей

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с NEWS.ru назвал Гретцки величайшим игроком своего времени, изменившим смысл североамериканского хоккея. Он напомнил, что на протяжении всей карьеры играл против канадца, еще со времен молодежного чемпионата мира. Фетисов назвал Гретцки очень креативным хоккеистом, ходы которого было трудно просчитать.

Вячеслав Фетисов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Было непросто против него играть. Очень умный, хитрый в хорошем смысле, мастеровитый, мог в одиночку обыгрывать команды, выигрывать кубки и так далее. Гретцки опередил свое время. Хотя этот хоккеист не обладал по общепризнанным канадским параметрам какими-то особенностями, он очень четко понимал ситуацию в игре и реагировал на нее. Креативил и получил звание великого. Это не так просто сделать в североамериканском хоккее», — сказал Фетисов.

Двукратный чемпион мира Сергей Немчинов рассказал NEWS.ru, что играл вместе с Гретцки в «Нью-Йорк Рейнджерс» с 1996 по 1997 год, после чего перешел в другую команду.

«Я выступал вместе с Гретцки две трети сезона, потом меня продали в „Ванкувер“. У меня тогда был заключительный сезон в „Нью-Йорк Рейнджерс“. Как и все великие хоккеисты, он опережал других, видел игру на шаг вперед, понимал ее. За пределами площадки канадец был компанейским, простым человеком. В нем не ощущалось никакой звездности», — отметил Немчинов.

Как хоккеист Овечкин побил «вечный» рекорд Гретцки

6 апреля 2025 года Овечкин забросил рекордную, 895-ю шайбу во втором периоде матча против «Нью-Йорк Айлендерс». Он отпраздновал гол, упав животом на лед, после чего на площадку выбежали все игроки «Вашингтона» и бросились поздравлять капитана.

Гретцки аплодировал россиянину в VIP-ложе. Мать хоккеиста Татьяна и его супруга Анастасия Шубская обнялись друг с другом. Затем на площадке началась торжественная церемония с участием Гретцки, комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна и семьи Овечкина. Встречу приостановили на семь минут.

Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/imago-images.de/Global Look Press

Супруга спустилась на лед и поцеловала Александра, рядом была мать хоккеиста. На матче было показано видеообращение семьи Овечкина на русском языке с английскими субтитрами. Гретцки поздравил нападающего с рекордом.

«Мои поздравления Алексу, его семье и сыновьям. Я счастлив, что мои два сына тоже присутствовали на игре, когда я стал рекордсменом по голам в НХЛ. Они были того же возраста, что и твои сыновья, Александр. Все рекорды должны быть побиты, но я не думал, что рекорд по голам может быть превзойден. Алекс, я хочу быть первым человеком, кто пожмет тебе руку», — сказал Гретцки.

Овечкин поблагодарил всех россиян и семью.

«Что за день, а?! Как я всегда говорил, это командная игра. Тренеры, фанаты, организация — все они мне помогли. Я никогда не думал, что окажусь здесь в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ. Спасибо Илье Сорокину, который позволил забросить мне 895-ю шайбу! Спасибо, брат! Спасибо всем, кто собрался здесь, спасибо, россияне! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали», — заявил Овечкин.

Гретцки сохранял титул главного снайпера в НХЛ в течение 31 года. В этом сезоне Овечкин намерен побить еще одно достижение канадца — стать лучшим по числу голов в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Что известно о дружбе хоккейных нападающих Овечкина и Гретцки

Гретцки был уверен, что Овечкин побьет его рекорд. В прошлом сезоне экс-нападающий «Эдмонтона» заявил, что россиянин отлично играет в регулярном чемпионате НХЛ.

Александр Овечкин (слева) и Уэйн Гретцки на церемонии награждения во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Фото: Алексей Алексеев/РИА Новости

«Вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а в том, когда он это сделает. Это здорово для игры, позитивный момент. Он является классным хоккеистом уже столько лет», — заявил Гретцки.

В 2018 году канадец подарил Овечкину свою клюшку после победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли.

«Гретцки сказал: „Хорошо, когда ты возьмешь Кубок Стэнли, я подарю ее тебе“. Когда я выиграл Кубок, то спросил его: „Ну и где моя клюшка?“» — рассказывал Александр.

Гретцки зашел в раздевалку к Овечкину сразу после окончания матча, в котором россиянин побил его рекорд. Они поздоровались, обнялись, сфотографировались и перекинулись парой фраз. За месяц до этого Овечкин заявил, что находится в дружеских отношениях с Гретцки. Нападающий отметил, что однажды ужинал с канадцем в ресторане и расспрашивал его обо всем.

«С Гретцки мы на связи, недавно по телефону разговаривали. У нас хорошие, дружеские отношения. Было интересно, как раньше готовились к матчам и играли. Все детали — клюшки, форма… Жизнь не стоит на месте, все меняется. Ведь я еще застал маленьким то время, когда играли деревянными клюшками», — сказал Овечкин.

Чем занимается экс-хоккеист Гретцки после окончания карьеры

В период с 2000 по 2009 год Гретцки был совладельцем клуба НХЛ «Финикс Койотис», а с 2005-го — его главным тренером. За свою карьеру Уэйну не удалось стать олимпийским чемпионом, но он сделал это в 2002 году в качестве генерального менеджера сборной Канады. Затем Гретцки работал функционером в «Эдмонтон Ойлерз».

Уэйн Гретцки и Джанет Джонс Фото: FS/AdMedia/Global Look Press

В настоящее время Гретцки занимается бизнесом: владеет рестораном, выпускает собственную линию мужской одежды и вкладывает финансы в недвижимость. Он также снимается в рекламе и является совладельцем компании по производству спортивных товаров First Team Sports.

У канадца есть своя винодельня — он выпускает бутылки со своим игровым номером 99. По словам Фетисова, Гретцки ушел от активной хоккейной жизни и давно не надевал коньки.

«У нас были ветеранские мероприятия, связанные с юбилейными датами. Мы не друзья, но с уважением относимся друг к другу. Гретцки реагирует на все звонки и моменты, требующие обсуждения», — сказал Фетисов в разговоре с NEWS.ru.

С 1988 года канадец женат на американской актрисе Джанет Джонс. Супруги воспитывают пятерых детей.

За всю карьеру в НХЛ Гретцки заработал около $46 млн. Различные рекламные кампании принесли ему от $50 до $100 млн. Контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» стал для хоккеиста самым прибыльным. Он зарабатывал в команде около $6,5 млн в год. В данный момент состояние Гретцки оценивается в $250 млн.

Читайте также:

Поругались из-за женщины: почему сын Бекхэма открестился от звездного отца

Роднина, Гордеева, Навка: кто возвращался на лед после родов, что ждет Трусову

Вернулась править? Валиева выступит на соревнованиях, чего ждать

Скандал на ОИ, сын от мужа Глаголевой, жена генерала: как живет Хоркина

Заставил США рыдать: Наумов посвятил отбор на ОИ погибшим родителям