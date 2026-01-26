Дмитриев и президент ОАЭ обговорили двустороннее сотрудничество Дмитриев обсудил с главой ОАЭ Нахайяном развитие сотрудничества в экономике

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, передает WAM. Там отметили, что стороны обговорили сотрудничество и перспективы развития.

Стороны обсудили сотрудничество и совместную работу ОАЭ и России, возможности их развития в различных сферах, в том числе в экономике, инвестициях и девелопменте, а также некоторые другие темы, представляющие интерес, — сказано в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва активно развивает партнерские отношения с Тегераном. По его словам, это в том числе способствует снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Тем временем российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили передачу Совету мира $1 млрд (76 млрд рублей), о чем рассказал Дмитрий Песков. По его словам, деньги должны быть потрачены на гуманитарные цели.

Также выяснилось, что Путин в начале встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом приветствовал его на английском языке. Переговоры прошли в Представительском кабинете главы государства, расположенном в Сенатском дворце.