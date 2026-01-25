Прощай, «Тирамису»! Торт «Амаретто-персик»: пропитанные ликером коржи и кусочки консервированных персиков в нежном креме. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для романтического ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, пропитанные миндальным ликером бисквитные коржи, прослоенные воздушным сливочно-сырным кремом с кусочками сочных персиков, которые дают идеальный баланс сладости и легкой фруктовой кислинки.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 4 яйца, 120 г сахара, 120 г муки; для сиропа — 100 мл ликера «Амаретто», 50 мл воды; для крема — 400 г творожного сыра, 200 мл жирных сливок, 80 г сахарной пудры, 1 банка консервированных персиков. Взбейте яйца с сахаром, аккуратно введите муку. Выпеките два коржа при 180 °C 20–25 минут. Остудите. Смешайте ликер с водой для сиропа. Для крема взбейте сливки с сахарной пудрой до пиков, добавьте творожный сыр. Персики обсушите и нарежьте. Соберите торт: корж пропитайте сиропом, смажьте кремом, выложите слой персиков. Накройте вторым коржом, повторите. Верх и бока смажьте кремом. Украсьте оставшимися персиками и отправьте в холодильник на 6–8 часов для пропитки.

