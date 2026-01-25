Наполеон уже не впечатляет. Готовлю «Грушу в шоколаде» — влажные коржи, прослойка конфитюра из груши и крем на темном шоколаде

Наполеон уже не впечатляет. Готовлю «Грушу в шоколаде» — влажные коржи, прослойка конфитюра из груши и крем на темном шоколаде. Это изысканно простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для особенного праздника или когда хочется впечатлить гостей. Получается обалденная вкуснятина: нежные, влажные шоколадные коржи, тонкий слой ароматного грушевого конфитюра с легкой кислинкой и бархатистый, насыщенный крем из темного шоколада, который объединяет все в идеальный дуэт.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 4 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 30 г какао; для конфитюра — 2 крупные груши, 50 г сахара, сок половинки лимона; для крема — 200 г темного шоколада, 300 мл жирных сливок. Взбейте яйца с сахаром, аккуратно добавьте муку с какао. Выпеките 3 тонких коржа по 10 минут при 180 °C. Груши нарежьте кубиками, потушите с сахаром и лимонным соком до мягкости и загустения, пюрируйте. Для крема растопите шоколад, взбейте сливки до мягких пиков и осторожно соедините. Собирайте торт, промазывая коржи конфитюром и кремом. Дайте настояться в холодильнике 6–8 часов для пропитки.

