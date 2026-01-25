Участника ювелирного ограбления на 7,5 млрд рублей случайно депортировали

Подозреваемого в ограблении ювелирного транспорта на более чем $100 млн (7,5 млрд рублей) депортировали из США, сообщает The New York Times. Фигурант дела Джейсон Нелоны Пресилла Флорес был одним из семи участников, которых удалось задержать, ему грозило до 15 лет тюрьмы.

Преступника выдворили в Эквадор во время расследования. Иммиграционная служба не была осведомлена о его статусе обвиняемого, и теперь он может избежать наказания. Ограбленный ювелир, собиравший коллекцию более 20 лет, остался недоволен тем, что ключевого фигуранта фактически вывели из-под суда.

В статье сказано, что за последнее время участились случаи, когда подозреваемых высылают из страны до завершения судебных процедур. Однако депортация без уведомления прокуроров происходит реже, хотя подобные эпизоды фиксируются все чаще.

Ранее в США трое грабителей ворвались в магазин франшизы «Покемон» и украли коллекционные карточки на $116 тыс. (9 млн рублей). Ограбление произошло в магазине на Манхэттене. В момент нападения там проходило мероприятие для фанатов покемонов.