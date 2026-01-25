Салат цезарь с курицей: идеальный рецепт за 30 минут дома

Хотите угостить семью легендарным салатом цезарь с курицей? Этот домашний рецепт простой, быстрый и всегда получается сочным. Готовится за полчаса из доступных продуктов.

Для идеального салата цезарь с курицей начните с куриного филе. Обваляйте 300 г в соли, перце и специях, обжарьте на сковороде с маслом по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Остудите и нарежьте ломтиками.

Листья салата романо (200 г) порвите руками, добавьте помидоры черри (10 шт., пополам) и крутоны из белого хлеба: нарежьте 3 ломтика кубиками, подсушите в духовке при 180 °C 10 минут с чесноком и оливковым маслом.

Соус — сердце блюда. Смешайте 3 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы, 1 зубчик чеснока (давленый), 1 ст. л. лимонного сока, 50 г тертого пармезана и 1 ч. л. вустерского соуса (или замените его на соевый). Взбейте вилкой.

Соберите салат: в миске смешайте зелень, помидоры, курицу, полейте соусом, посыпьте крутонами и пармезаном. Перемешайте аккуратно. Подавайте сразу — хрустящий, ароматный шедевр готов!

Калорийность ~190 ккал на 100 г, ~450 ккал на порцию (250 г). Экспериментируйте с добавками, такими как авокадо или яйцо. Приятного аппетита!

