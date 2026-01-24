Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Готовлю «Зимнюю стужу» — беспроигрышное сочетание вкусов: салат, на который нужно 3 ингредиента и 5 минут времени

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это тот самый рецепт, который выручает, когда гости уже звонят в дверь. Пока они разуваются, вы успеваете нарезать курицу и ананас, натереть сыр, смешать — и эффектное угощение готово. Его можно подать порционно в креманках, выложить горкой на блюдо или даже начинить им мини-тарталетки. Минимум усилий — максимум комплиментов.

Копченое куриное филе (300 г) нарезаю небольшими кубиками или тонкой соломкой. Консервированные ананасы (1 банка, около 500 г) откидываю на дуршлаг, чтобы стек лишний сироп. Если ананасы кольцами, нарезаю их на небольшие кусочки, аналогичные по размеру курице.

Твердый сыр (200 г, например, «Российский», «Гауда» или «Маасдам») натираю на крупной терке. В большой салатнице соединяю нарезанную курицу, кусочки ананаса и тертый сыр. Добавляю майонез (4-5 ст. л. или по вкусу). Аккуратно, но тщательно перемешиваю все ингредиенты, стараясь равномерно распределить заправку, но не превращать сыр в липкую массу.

Даю салату постоять 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы «поженились». Затем подаю, украсив по желанию веточкой свежей петрушки или зеленого лука для цвета.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

