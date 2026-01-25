Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 14:50

«Стратегическое место»: в Кремле объяснили важность Гренландии

Песков: Гренландия очень важна с точки зрения стабильности и безопасности

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press
Гренландия является стратегически важной локацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, остров имеет большое значение с точки зрения стабильности и безопасности.

Конечно, это на самом деле стратегическое место с точки зрения стратегической безопасности. И, конечно, не хочу говорить о том, кто может угрожать Гренландии, но то, что она имеет очень важное значение с точки зрения стратегической стабильности и безопасности, это однозначно, — заявил Песков.

Он также выразил уверенность, что правительство Канады ждет головная боль из-за возникших разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Песков считает, что это произойдет с большой долей вероятности.

Что касается методов Трампа на международной арене, по мнению Пескова, они не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире. Представитель Кремля признал, что хозяин Белого дома является сторонником решения всего «через колено».

Кремль
Дмитрий Песков
США
Гренландия
