«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру Володин: память о Высоцком сохраняется через его стихи и песни

Память о Владимире Высоцком живет через его песни и стихи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю годовщины со дня рождения актера и поэта, опубликовав в соцсети MAX соответствующий текст. Высоцкому сегодня, 25 января, исполнилось бы 88 лет.

Сегодня день рождения Владимира Высоцкого. Ему бы исполнилось 88 лет. Но, увы, он ушел из жизни в 42 года. Прожив ее ярко. Внеся большой вклад не только в развитие культуры, но и в формирование нашего мировоззрения. <…> Память о нем живет через его стихи и песни, — написал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что песни Высоцкого стали хитами не только в СССР, но и в других странах, а на его творчестве «выросли целые поколения». Володин подчеркнул, что актер и поэт не был официально признан при жизни, ему не разрешали печатать сборники стихов и не принимали в Союз писателей, однако народ ценил его творчество.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко анонсировал установку памятника Высоцкому в Омске. По словам губернатора, решение принято, в частности, из-за того, что с артистом связаны эмоции миллионов жителей страны. Скульптуру создает известный омский мастер Виктор Костенко.