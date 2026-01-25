Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 14:51

«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру

Володин: память о Высоцком сохраняется через его стихи и песни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Память о Владимире Высоцком живет через его песни и стихи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю годовщины со дня рождения актера и поэта, опубликовав в соцсети MAX соответствующий текст. Высоцкому сегодня, 25 января, исполнилось бы 88 лет.

Сегодня день рождения Владимира Высоцкого. Ему бы исполнилось 88 лет. Но, увы, он ушел из жизни в 42 года. Прожив ее ярко. Внеся большой вклад не только в развитие культуры, но и в формирование нашего мировоззрения. <…> Память о нем живет через его стихи и песни, — написал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что песни Высоцкого стали хитами не только в СССР, но и в других странах, а на его творчестве «выросли целые поколения». Володин подчеркнул, что актер и поэт не был официально признан при жизни, ему не разрешали печатать сборники стихов и не принимали в Союз писателей, однако народ ценил его творчество.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко анонсировал установку памятника Высоцкому в Омске. По словам губернатора, решение принято, в частности, из-за того, что с артистом связаны эмоции миллионов жителей страны. Скульптуру создает известный омский мастер Виктор Костенко.

Владимир Высоцкий
Вячеслав Володин
Госдума
поэты
годовщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как «Искандер» не дал дронам ВСУ ударить по России
Стало известно, какие болезни лишат прав в 2026 году
В Россию может попасть смертельный вирус Нипах, от которого нет лекарств
Хет-трик Глушакова, дубль Каряки: как прошел матч легенд памяти Симоняна
Москва жестко высказалась о судьбе Мадуро и действиях США
Расчлененное тело 70-летнего пенсионера нашли в яме уличного туалета
Погода в Москве в понедельник, 26 января: ждать ли сильных осадков и тепла
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях
Названо возможное требование к размещению войск из нейтральных стран в ДНР
А я пойму все по глазам: вычисляем лжеца по взгляду, мимике и жестам
Участника ювелирного ограбления на 7,5 млрд рублей случайно депортировали
Умер работавший с Высоцким гитарист
«Надо ждать, когда уйдет»: Песков оценил перспективы переговоров с Каллас
«Вряд ли ответите на вопрос»: Песков об интересе генсека НАТО к Гренландии
«Легенда»: Уиткофф оценил переводчика Путина
Песков сделал дерзкое заявление о беспомощности руководителей ЕС
В Кремле высказали отношение к «Золотому куполу» США
Молодая жена Петросяна показала фигуру в алом купальнике с голой спиной
«В этом парадокс»: политолог о перспективах встречи Путина и Зеленского
«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»
Общество

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.