Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 февраля 2026 года

В 2026 году за плечами осталась почти половина февраля — сегодня уже 13-е число. Православные отмечают праздник памяти Никиты Печерского, заслужившего в народе прозвище Никита-пожарник. А еще 13 февраля 2026 года исполнится 131 год со дня получения патента на первую в мире кинокамеру. Расскажем об этих и многих других праздниках и памятных датах, которые отмечают 13 февраля в России и других странах мира.

Религиозные праздники и поверья в России для 13 февраля

Православные 13 февраля 2026 года будут отмечать праздник памяти святого Никиты Печерского, затворника и новгородского епископа. Считается, что, совершив в юности ошибку и доверившись дьяволу, монах позже в попытке искупить грех вел столь праведный образ жизни, что ему был ниспослан дар укрощать пожары. В православной церкви верующие именно Никите-пожарнику возносят молитвы о спасении от огненной стихии.

Напомним, что подобные молитвы также принято возносить перед иконой Богоматери «Неопалимая Купина», которая считается официальной покровительницей сотрудников МЧС РФ.

В истории сохранилось одно интересное поверье для 13 февраля: крестьяне считали, что в преддверии скорой весны в этот день из леса в селения приходит Леший. И если ему удастся добраться до конька крыши деревенской избы, то дом непременно разрушится. Поэтому в эти сутки хозяева тщательно охраняли свои дома, чтобы пришлая нечисть не смогла нанести урон хозяйству.

13 февраля — Никита-пожарник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интересные праздники в разных странах 13 февраля 2026 года

В разных странах мира сегодня отмечают множество интересных праздников. Расскажем о некоторых из них подробнее.

В этот день во всем мире отмечается День радио. Все русские искренне уверены, что это чудо техники изобрел Александр Попов. Но с этим категорически не согласны европейцы, отдающие пальму первенства в этом деле Гульельмо Маркони. Патриотичные американцы же считают, что первооткрывателем радио стал Никола Тесла.

День рождения кинокамеры. Вот тут авторство изобретения сомнений не вызывает — хитроумный аппарат для создания и просмотра изображений на пленке изобрели французы — братья Люмьер. Именно они подали заявку на патент для этого устройства и подарили всему миру чудо синематографа.

А еще сегодня в мире отмечают День презерватива. Надо отметить, что это не менее важное изобретение для человечества, чем радио или кино, притом что, судя по находкам археологов, подобные «штучки» из различных подручных средств были известны человеку много веков назад.

Все женщины и даже некоторые мужчины отметят сегодня День подруг. Что бы ни говорили, но женская дружба точно существует. И она не менее крепкая, чем мужская.

Ну и, конечно, куда же без праздника для гурманов — сегодня отмечаем День тортеллини, или, проще говоря, итальянских пельменей. Отметить праздник можно, как раз украсив стол этим блюдом.

Праздники 13 февраля. День итальянских пельменей Фото: Jürgen Pfeiffer/Global Look Press

Чем запомнилось 13 февраля в истории мира

В этот день в разные годы происходили важные исторические события. Вспомним некоторые из них.

1777 год — во Франции власти заточили под стражу маркиза де Сада, которого обвиняли в соблазнении девиц.

1842 год — подписан императорский указ о прокладке железнодорожной ветки между двумя столицами. Уже через девять лет по этой дороге отправился первый поезд.

1858 год — в Африке британские исследователи и путешественники сэр Ричард Бертон и Джон Спик, разыскивая место, откуда начинается Нил, случайно открыли озеро Танганьика.

1870 год — в российской столице открыт Финляндский вокзал.

1917 год — французским сыщикам удалось арестовать немецкую шпионку Мату Хари. Позже версия о шпионаже в пользу Германии множество раз опровергалась.

1931 год — в Советском Союзе в массовое производство запущен пистолет Федора Токарева образца 1930 года. Сегодня всему миру он известен как ТТ.

В этот день появились на свет:

1769 год — самый известный в России автор басен, издатель, гурман Иван Крылов.

1784 год — русский поэт, который впервые перевел «Илиаду» Гомера в стихотворной форме, Николай Гнедич.

1873 год — выдающийся русский оперный певец Федор Шаляпин.

Дни рождения 13 февраля. Федор Шаляпин Фото: Global Look Press

1903 год — бельгийский писатель, автор детективов, подаривший миру персонаж комиссара Мегрэ, Жорж Сименон.

Также в этот день мир покинули:

1883 год — выдающийся немецкий композитор, автор произведений «Тристан и Изольда», «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Летучий голландец», цикла опер «Кольцо Нибелунга» Рихард Вагнер.

1950 год — европейский писатель, автор приключенческих произведений «Морской ястреб», «Скарамуш», «Капитан Блад», «Счастливчик Белларион» Рафаэль Сабатини.

2013 год — российский мастер детектива, автор произведений «Ярмарка в Сокольниках», «Операция „Фауст“», «Ящик Пандоры», «Девочка для шпиона», часть из которых вошла в серию «Марш Турецкого», Фридрих Незнанский.

